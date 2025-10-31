Arreglan el problema del agua caliente en los vestuarios de atletismo de Les Pereres de Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha solucionado el problema de abastecimiento de agua caliente en los vestuarios situados bajo las gradas de la pista de atletismo del polideportivo Les Pereres. Durante las últimas semanas se han llevado a cabo diferentes actuaciones para localizar y resolver la incidencia que impedía que el agua alcanzara la temperatura adecuada y conforme a la normativa vigente.

Para identificar el origen del problema, en primer lugar se habilitaron registros bajo las gradas con el fin de comprobar las conducciones de agua fría, caliente y de recirculación. Posteriormente, se instaló una puerta de acceso a esta zona para poder realizar controles y mediciones en distintos puntos de la instalación. Una vez detectada la avería en el circuito de recirculación, se aumentó la dimensión de las tuberías en los extremos de la instalación y se modificó el sistema de bypass con el objetivo de conseguir una mejor circulación del agua caliente y un mayor caudal. También se revisaron y sustituyeron las griferías temporizadas de las duchas que presentaban un mal funcionamiento y afectaban al resto del sistema.

Gracias a estas actuaciones, actualmente funcionan cuatro duchas en el vestuario femenino y seis en el masculino, ofreciendo un servicio adecuado a las personas usuarias de la instalación deportiva. La inversión total de estas intervenciones, que han incluido trabajos de fontanería y albañilería, ha sido de 4.860 euros. Además, el Ayuntamiento tiene previsto llevar a cabo próximamente una nueva actuación para sustituir las griferías que todavía no funcionan por modelos nuevos, mejorando así de forma definitiva el servicio de agua caliente en los vestuarios.

Reparación y pintura de gradas

Además de las actuaciones para solucionar el problema del agua caliente, también se han realizado dos intervenciones importantes de mantenimiento y mejora en la zona de las gradas de la pista de atletismo.

Por un lado, se ha llevado a cabo una reparación de grietas en los muros, reforzando diferentes zonas con grapas metálicas y rellenando los bloques con hormigón, además de tapar grietas y zonas en mal estado con mortero reparador. Por otro lado, se han pintado las paredes exteriores de las gradas con pintura especial para fachadas, mejorando el aspecto y la protección de la estructura.

El coste total de estas dos actuaciones ha sido de 2.323 euros, que se suman a las tareas realizadas en los vestuarios.