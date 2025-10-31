Un Atzeneta lastrado por las lesiones recibe en casa a la Vall d’Uixó

Los estados de ánimo de los equipos de la Vall d’Albaida en Tercera Federación son dispares. El Ontinyent 1931 llega a la jornada tras cuatro partidos sin perder y, además, consiguió la pasada semana su primera victoria como visitante. El Atzeneta, por su parte, llega tras caer derrotado, aunque la noticia más negativa es la acumulación de lesiones.

El sábado, a las 16:30 horas, el Regit recibirá a la Vall d’Uixó. El duelo estará dirigido por Adrián Goñi Muiños, asistido en las bandas por Jorge Ferrer Grau e Ismael Jiménez Martí. En el último mes, la dinámica de resultados era buena para el conjunto “taronja”, pero se vio truncada el pasado fin de semana con la derrota en Alzira (3-1). Sin embargo, lo que realmente preocupa al técnico atzenetero, Fran Giménez, son las bajas por lesión. Está confirmada la baja de Miñana para lo que resta de temporada, así como la de Vicent Albert, que continuará con su recuperación en las próximas semanas. Para recibir al conjunto castellonense, Ayoze y Bilal son baja casi segura tras retirarse del último encuentro con molestias. Además, hay que sumar que jugadores como Tome o Salva Brull están entre algodones.

El equipo que dirige José Manuel Descalzo suele mostrarse muy fiable y regular durante la competición, siendo de los menos goleados. Llega con una dinámica irregular tras sumar, en las últimas cinco jornadas, una victoria, dos empates y dos derrotas. El pasado fin de semana empató con el Hércules “B” (1-1). Los castellonenses también llegan al Regit con bajas sensibles, en este caso por sanción. Se perderán el encuentro Sergio Año, Ricardo Cañada y el guardameta David Martínez. Ambos equipos llegan parejos al duelo, y el Atzeneta buscará volver a ganar para acercarse a los puestos de play-off.

El domingo, la cita futbolística en la comarca se trasladará al Clariano. A partir de las 17:00 horas, el Ontinyent 1931 recibirá al Soneja. Salvador Carrillo García será el encargado de dirigir el encuentro, ayudado en las bandas por Pedro José Martínez Rivera y Roberto Manuel Ramírez Martínez. Los de Roberto Bas suman cuatro jornadas sin perder y, en la última fecha, se impusieron al Buñol (1-3). El técnico ha cambiado el sistema y parece haber dado con la tecla para que los suyos se sientan más cómodos. Eso sí, para esta jornada tendrá que realizar alguna modificación por la baja del sancionado Pau Sanchis.

La dinámica del Soneja es muy negativa. Tras ocho jornadas de liga disputadas, solo ha sumado una victoria, dos empates y cinco derrotas. En su último encuentro empató con el Villarreal “C” (1-1). Su posición en la clasificación no refleja la calidad del equipo, ya que los de Carlos Ortí son sólidos defensivamente y muy serios, a pesar de que en este inicio liguero no les están saliendo las cosas bien. En su plantilla cuentan con jugadores de mucho nivel, como Víctor Julia, Borja Tárrega o Rulo, entre otros. Partido de urgencia para los castellonenses, mientras que para los “blanc-i-negres” puede servir para confirmar un cambio de tendencia.