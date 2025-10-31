El Consell se desvincula ahora del Centre Raimon tras acusar a Xàtiva de incumplir el convenio

El Consell de Carlos Mazón ha anunciado este viernes su intención de desvincularse del acuerdo fraguado en la pasada legislatura para poner en marcha el Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC) en el antiguo convento de Santa Clara de Xàtiva, dos semanas después de garantizar al ayuntamiento su voluntad de cumplir con la financiación del proyecto inicial.

El área de Presidencia de la Generalitat ha trasladado hoy al alcalde, Roger Cerdà, que va romper el convenio rubricado en 2021 para impulsar uno nuevo que, aunque sigue garantizando los fondos comprometidos para rehabilitar el monasterio (2,5 millones de euros), no contempla "vinculación alguna" ni con la Fundació Raimon i Annalisa de la Comunitat Valenciana (depositaria del espacio) ni con el CRAC.

Según ha afirmado en un comunicado el director general de Administración Local de la Generalitat, José Antonio Redorat, a partir de este nuevo escenario "será el propio Ayuntamiento de Xàtiva el que, en el ejercicio de su autonomía, decidirá a qué van a ser destinadas las dependencias del convento de Santa Clara”. Lisa y llanamente, esta afirmación implica que, si el PP ganara las elecciones municipales de 2027 en Xàtiva, el Centre Raimon no se pondrá en funcionamiento, a tenor de lo que esta formación ha anunciado recientemente.

Para justificar la abrupta finalización del convenio inicial alcanzado para impulsar el proyecto cultural, el Consell esgrime que el consistorio setabense no ha cumplido con los compromisos firmados en los cuatro años de vigencia del mismo. Según el documento, las obras del CRAC deberían estar terminadas antes del mes de noviembre de 2025. "La realidad es que, de los 3.043.285 euros que se comprometieron, el ayuntamiento solo ha podido justificar 399.265,56 €, habiendo sido necesario reajustar las anualidades sucesivas, sobre todo las de los años 2024 y 2025, que no han comprometido gasto alguno", afirman desde la Generalitat. Bajo estas nuevas circunstancias, el convenio expirará oficialmente el próximo 31 de diciembre.

En el último encuentro mantenido con el director general de Administración Local a mediados de octubre, el alcalde de Xàtiva solicitó el necesario reajuste de las anualidades fijadas en el convenio a través de una adenda, ante los retrasos ocasionados por la compleja tramitación del proyecto, que han impedido cumplir el ritmo inicialmente previsto. Este viernes, el consistorio ha recalcado que, entre las razones por las que no han podido cumplirse los plazos de ejecución de la actuación destaca "la dilación en el tiempo de la obtención de los preceptivos permisos de actuación en el Bien de Interés Cultural, así como los nuevos requerimientos de excavaciones arqueológicas por parte de Patrimonio de la Generalitat", que han acabado por retrasar el inicio de unas obras que actualmente se encuentran en fase de adjudicación.

A pesar del revés que supone que el Consell haya decidido desvincularse de la finalidad que se le dé a Santa Clara una vez rehabilitado el monumento, Roger Cerdà ha reafirmado el compromiso municipal de destinar el edificio a albergar el futuro Centre Raimon d’Activitats Culturals. "Lo realmente importante para nosotros es que se mantiene la financiación y que las obras pueden adjudicarse antes del final del año”, ha remarcado.

La inversión está garantizada

El equipo de gobierno de Xàtiva ha responsabilizado al PP local de la nueva postura comunicada por la Generalitat. "Lo que ha conseguido es poner en peligro la restauración de Santa Clara y la propia subvención, ya que, en condiciones normales, se hubiera acordado la reordenación de las anualidades, circunstancia que posibilita el convenio, con total normalidad", aseguran desde el ejecutivo local. Los populares ya cuestionaron hace dos semanas el compromiso del gobierno autonómico con el destino del inmueble, aunque hasta ahora el ejecutivo de Mazón no se había pronunciado en ese sentido.

Fuentes de Presidencia de la Generalitat sostienen que el nuevo convenio que debe formalizarse permitirá "iniciar la restauración del convento de las Clarisas para albergar usos culturales y de servicios para la ciudadanía de la localidad". De los 3 millones de euros contemplados en el acuerdo de financiación inicial, el Consell tiene pendientes de inyectar 2,5 millones condicionados al avance de las obras. Desde la administración autonómica garantizan que se va a invertir la cantidad íntegra pactada, pero insisten en que el nuevo convenio “se ceñirá, única y exclusivamente, a la rehabilitación del edificio para actividades culturales y no contemplará vinculación alguna con la Fundación Raimon y Annalisa de la Comunitat Valenciana ni con el Centro Raimon de Actividades Culturales ni con ninguna otra entidad”.

“El compromiso de la Generalitat con Xàtiva estará exento de cargas y avales por cuanto serán los habitantes de esta ciudad, y el propio ayuntamiento de Xàtiva en el ejercicio de su autonomía, quienes decidan en su municipio a que va a ser destinadas las dependencias del convento de Santa Clara”, ha afirmado Redorat.