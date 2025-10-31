La diputación invierte más de 4 millones en políticas medioambientales para la Vall d'Albaida

La Diputació ha invertido más de cuatro millones en políticas medioambientales para la Vall d´Albaida en los últimos dos años. Es el balance que ha hecho el diputado de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Forestales y Desarrollo Territorial Sostenible, Avelino Mascarell, en la nueva sesión de ‘La Dipu en Ruta’, que se ha celebrado en La Casa del Delme de Ontinyent para mejorar la comunicación entre la institución provincial y los ayuntamientos, así como fomentar la cooperación técnica e institucional en la gestión del territorio.

Concretamente, el apoyo de la Diputación a la Vall d´Albaida en 2024 y 2025 se traduce en 1.261.000 euros para la restauración post incendio Montitxelvo; 1.936.396 euros para gestión forestal, espacios naturales, riesgos geológicos; 157.500 euros para educación ambiental; 669.182 euros destinados a ayudas de transporte rural, comedores y transporte escolar, actividades extraescolares y fondo de despoblación; 165.000 euros para proyectos supramunicipales como grupos de acción local, mentoring rural, observatorio pastoralismo…; y otras partidas de difícil concreción como son los servicios de brigadas forestales y consorcio de bomberos.

Estas cifras se han abordado durante la jornada que ha reunido a alcaldes, alcaldesas, personal técnico municipal y agentes socioeconómicos de la Vall d’Albaida en un espacio de diálogo y escucha activa sobre los principales retos medioambientales, de sostenibilidad y desarrollo socioeconómico rural que afrontan los municipios de la comarca. El diputado de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, Avelino Mascarell, ha subrayado la importancia de “trasladarse al territorio para diseñar políticas más eficaces, más simples y más útiles para la ciudadanía”.

“Con ‘La Dipu en Ruta’ queremos escuchar al territorio. No se trata solo de presentar líneas de ayuda cada año, diseñadas desde despachos, y que clonen el enfoque del año anterior, sino de conocer de primera mano las necesidades reales de nuestros municipios para poder transformar el conocimiento en acción y afrontar con solvencia hoy, los retos del futuro. Políticas flexibles para una realidad social que cambia con velocidad, y que sigue empujando a los jóvenes hacia las ciudades”, ha señalado Mascarell.

El responsable provincial ha destacado el carácter técnico y práctico de las sesiones, que “reúnen a ponentes de gran nivel y permiten alinear la planificación de la Diputación con la de los ayuntamientos y otros actores del territorio, porque los bosques y el fuego no entienden de fronteras municipales”.

“El desarrollo sostenible de nuestras comarcas solo será posible si trabajamos de forma coordinada. La Diputación es el ayuntamiento de los ayuntamientos, y espacios como este fortalecen la cooperación, el intercambio de experiencias y el sentimiento de comarca que nos hace avanzar juntos”, ha añadido el diputado.

Mascarell ha incidido también en la necesidad de abordar de manera transversal problemas como la despoblación o la migración hacia las ciudades, que “requieren intervenciones que impliquen economía, sociedad, servicios y participación pública”.

Expertos y técnicos analizan la gestión del territorio y las emergencias en la Vall d’Albaida

El programa de la jornada ha incluido ponencias técnicas y mesas de debate centradas en emprendimiento, la despoblación, la sostenibilidad, la gestión del paisaje y la coordinación institucional en materia de emergencias. Tras la apertura institucional a cargo del diputado Avelino Mascarell y del alcalde de Ontinyent, se ha desarrollado una primera ponencia sobre líneas de ayuda a ayuntamientos y entidades para dinamización social y económica, relevo generacional, y otros proyectos financiados por la Diputación en materia de emprendimiento y servicios. Se han compartido, además, casos de éxito de gestión de estas líneas en pueblos de la Vall d´Albaida, como el de Bellús, de modo que los distintos consistorios han podido tomar ejemplo de los otros.

El segundo bloque se ha centrado en el equilibrio de ecosistemas naturales, la gestión forestal, y prevención de incendios en el que han explicado las líneas de trabajo conjuntas para reforzar la planificación y reducir el riesgo de incendios en zonas rurales, destacando especialmente el proyecto de bioindustria de la Diputación, que impulsará la valorización de los productos forestales para incentivar la gestión forestal a través de proyectos rentables y sostenibles basados en la biomasa y los cultivos.

Los distintos debates generados han puesto en valor la importancia de la coordinación supramunicipal y de la simplificación administrativa para que las ayudas provinciales lleguen de forma más ágil y efectiva a los pueblos de la comarca. La sesión ha concluido con un espacio de diálogo abierto entre los participantes y los responsables provinciales, que ha permitido recoger propuestas y detectar necesidades concretas de los municipios de la Vall d’Albaida en materia de dinamización económica, medio ambiente, infraestructuras verdes y gestión del territorio.

El programa “La Dipu en Ruta” continuará en las próximas semanas con nuevas jornadas en diferentes comarcas, con la voluntad de acercar la Diputación al territorio, compartir conocimiento y reforzar la colaboración institucional entre todos los agentes implicados en el desarrollo local y la sostenibilidad.