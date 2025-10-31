La falta de nichos obliga a ampliar los cementerios de Xátiva y Ontinyent

Es algo que, en mayor o menor medida, está ocurriendo en todas las grandes ciudades. Y que obliga a las administraciones públicas a tomar cartas en el asunto. La falta de nichos disponibles en los cementerios de Xàtiva y Ontinyent ha obligado a los Ayuntamientos de ambas urbes a abordar diferentes proyectos de ampliación en tiempos recientes. El aumento de la demanda en los cementerios públicos ha causado que se tramiten diversas ampliaciones.

En Ontinyent hay actualmente 51 nichos disponibles. Dicha situación llevó al consistorio a iniciar la semana pasada una obra exprés para contar con 179 nuevos nichos, construidos sobre el patio 4 del camposanto. Helena Gandía, concejal de Cementerio y representante de Compromís, atendió ayer a Levante-EMV y explicó que «en todo momento hemos adoptado una postura activa para trasladar a la concejalía de Territorio la situación del cementerio en tiempo real, respecto a la disponibilidad de nichos vacíos. El 10 de enero de 2025 avisamos que quedaban 128 nichos, muy cerca de perder el margen de seguridad para calamidades, situado en 100 unidades. El 8 de septiembre volvimos a presentar un escrito indicando que quedaban solo 51... es decir, que en ocho meses se había reducido la cantidad de nichos disponibles un 60%, y se había perdido el margen mencionado».

«Es urgente materializar la ampliación del cementerio, porque aunque se estén construyendo 179 nuevos nichos ahora mismo, en un año y medio, o menos tiempo, nos podemos encontrar en una nueva situación de grave escasez», prosiguió.

Desde Urbanismo explicaron ayer que «el pleno tiene prevista la aprobación de una partida de 1’5 millones para 2026 cuyo objetivo es iniciar la ampliación y hacer posible el proyecto. Hasta que no esté finalizado la obra no se pueden concretar plazos, pero con la construcción de los 179 nuevos nichos actuales se han cubierto las necesidades a medio plazo», explicaron las mismas fuentes.

A falta de la urbanización

En Xàtiva, la situación es algo diferente. Desde el consistorio confirman que actualmente hay 45 nichos disponibles, algo que sitúa a la ciudad también por debajo del citado margen para calamidades. Sin embargo, en la capital de la Costera se está ultimando la construcción de 480 espacios nuevos. Es un proyecto inmerso en su última fase. Los nuevos columbarios para enterramientos ya están acabados en su totalidad y solamente falta ejecutar la pavimentación y urbanización de las nuevas zonas para que puedan ser utilizadas por los setabenses para enterrar a sus familiares. Los cálculos realizados desde el equipo de gobierno avalan que «se han cubierto las necesidades de, al menos un par de años».

De hecho, una comitiva del Ayuntamiento de Xàtiva visitó ayer el camposanto municipal. Las fuentes consultadas explicaron que se está preparando para los presupuestos del año que viene una partida de 100.000 euros para acometer diversas mejoras en las instalaciones, como tareas para mejor el drenaje de algunas zonas o reparaciones en espacios en mal estado como la cúpula central. «De momento, con los 480 nuevos nichos que estarán disponibles en unos meses hemos cubierto esa necesidad. El año que viene se acometerá otro tipo de mejoras», apuntaron desde la concejalía de Cementerio.