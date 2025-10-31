El festival familiar “Catalinetes i Cançonetes” celebra su tercera edición en Xàtiva el 22 de noviembre

Xàtiva acoge la tercera edición de “Catalinetes i Cançonetes”, un festival cultural y festivo de otoño dirigido a familias, que ha sido presentado hoy en rueda de prensa. El evento, que se celebrará el próximo sábado 22 de noviembre de 2025, está organizado y patrocinado por el Ayuntamiento de Xàtiva con la participación conjunta de las cooperativas Neu al carrer y Cercavila.

Desde el consistorio exponen que "el festival se centra en la música, los talleres y las actividades en valenciano, con un fuerte arraigo en la cultura y las tradiciones locales". Catalinetes i Cançonetes quiere consolidarse como una cita anual de programación familiar de calidad, apostando por la cultura de kilómetro cero".

La jornada arrancará a las 10:00 h en el Jardí de la Pau con diversas actividades programadas: el taller de danzas Socarrel, el de la Muixeranga de Xàtiva y las actuaciones de Marcel el marcià, Canta Canalla, la muixeranga La Socarrà y la Banda Jove de Música La Nova. El acto central será el concierto de Ramonets, que tendrá lugar en el Gran Teatre de Xàtiva a las 17:00 h (apertura de puertas a las 16:30 h). Las entradas podrán adquirirse a partir del 4 de noviembre a las 12:00 horas en Vivaticket 24h, en la web granteatre.com o en la taquilla del Gran Teatre los martes de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 h. También podrán comprarse el mismo día del concierto desde las 16:00 h. Las entradas son numeradas y tienen un precio único de 3 euros por persona.

"Como parte de la celebración, y siguiendo la tradición, durante la jornada se repartirá la merienda típica de esta fiesta: pan de catalina, turrón de gato y mandarinas. Además, también habrá juegos y pintacaras a lo largo del día. El evento forma parte de la voluntad de promover la cultura infantil en valenciano y recuperar la tradición de “les Catalinetes”, una celebración escolar infantil históricamente vinculada a la festividad de Santa Catalina (25 de noviembre)", comentan las mismas fuentes municipales.

"Con esta iniciativa se pretende crear una tradición otoñal de referencia, fuera de las temporadas de primavera y verano, donde se concentran la mayoría de propuestas similares. Uno de los rasgos distintivos del festival es la implicación de la ciudad, acogiendo a entidades y asociaciones de Xàtiva en la programación. De este modo, se las hace partícipes de la organización de la fiesta y se muestra a los niños y niñas el valor de estos espacios y tradiciones", prosiguen.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Xàtiva, Alfred Boluda, ha destacado el espíritu de la cita: “Como las tradiciones se iban perdiendo, creímos interesante recuperar esta fiesta y reconvertirla a la época moderna. Y así hemos conseguido consolidar este evento anual que tanto gusta a las familias.” Y ha añadido:“La filosofía de esta cita es poner en valor la cultura local de proximidad, el espectáculo familiar y el trabajo de muchas entidades de Xàtiva que trabajan con los niños y niñas.”

"De este modo, “Catalinetes i Cançonetes” se plantea como una atracción para las familias de las comarcas vecinas, invitándolas a pasar el día en Xàtiva y disfrutar no solo de los conciertos y talleres, sino también del comercio y la restauración local", apostillan desde el consistorio.