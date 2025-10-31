El festival familiar “Catalinetes i Cançonetes” celebra su tercera edición en Xàtiva el 22 de noviembre
"Con esta iniciativa se pretende crear una tradición otoñal de referencia, fuera de las temporadas de primavera y verano, donde se concentran la mayoría de propuestas similares", exponen desde el consistorio
Xàtiva acoge la tercera edición de “Catalinetes i Cançonetes”, un festival cultural y festivo de otoño dirigido a familias, que ha sido presentado hoy en rueda de prensa. El evento, que se celebrará el próximo sábado 22 de noviembre de 2025, está organizado y patrocinado por el Ayuntamiento de Xàtiva con la participación conjunta de las cooperativas Neu al carrer y Cercavila.
Desde el consistorio exponen que "el festival se centra en la música, los talleres y las actividades en valenciano, con un fuerte arraigo en la cultura y las tradiciones locales". Catalinetes i Cançonetes quiere consolidarse como una cita anual de programación familiar de calidad, apostando por la cultura de kilómetro cero".
La jornada arrancará a las 10:00 h en el Jardí de la Pau con diversas actividades programadas: el taller de danzas Socarrel, el de la Muixeranga de Xàtiva y las actuaciones de Marcel el marcià, Canta Canalla, la muixeranga La Socarrà y la Banda Jove de Música La Nova. El acto central será el concierto de Ramonets, que tendrá lugar en el Gran Teatre de Xàtiva a las 17:00 h (apertura de puertas a las 16:30 h). Las entradas podrán adquirirse a partir del 4 de noviembre a las 12:00 horas en Vivaticket 24h, en la web granteatre.com o en la taquilla del Gran Teatre los martes de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 h. También podrán comprarse el mismo día del concierto desde las 16:00 h. Las entradas son numeradas y tienen un precio único de 3 euros por persona.
"Como parte de la celebración, y siguiendo la tradición, durante la jornada se repartirá la merienda típica de esta fiesta: pan de catalina, turrón de gato y mandarinas. Además, también habrá juegos y pintacaras a lo largo del día. El evento forma parte de la voluntad de promover la cultura infantil en valenciano y recuperar la tradición de “les Catalinetes”, una celebración escolar infantil históricamente vinculada a la festividad de Santa Catalina (25 de noviembre)", comentan las mismas fuentes municipales.
"Con esta iniciativa se pretende crear una tradición otoñal de referencia, fuera de las temporadas de primavera y verano, donde se concentran la mayoría de propuestas similares. Uno de los rasgos distintivos del festival es la implicación de la ciudad, acogiendo a entidades y asociaciones de Xàtiva en la programación. De este modo, se las hace partícipes de la organización de la fiesta y se muestra a los niños y niñas el valor de estos espacios y tradiciones", prosiguen.
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Xàtiva, Alfred Boluda, ha destacado el espíritu de la cita: “Como las tradiciones se iban perdiendo, creímos interesante recuperar esta fiesta y reconvertirla a la época moderna. Y así hemos conseguido consolidar este evento anual que tanto gusta a las familias.” Y ha añadido:“La filosofía de esta cita es poner en valor la cultura local de proximidad, el espectáculo familiar y el trabajo de muchas entidades de Xàtiva que trabajan con los niños y niñas.”
"De este modo, “Catalinetes i Cançonetes” se plantea como una atracción para las familias de las comarcas vecinas, invitándolas a pasar el día en Xàtiva y disfrutar no solo de los conciertos y talleres, sino también del comercio y la restauración local", apostillan desde el consistorio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rosa Álvarez: 'Mazón empezó el acto con una persona de protocolo y lo acabó con una persona de seguridad
- El abogado que logró la declaración de Maribel Vilaplana pide a la jueza que reclame el tique a la empresa del aparcamiento de la Glorieta
- Mazón anuncia una comparecencia pero descarta dimitir
- Vuelos baratos a Italia: Volotea unirá Valencia con una joya histórica italiana
- Conmoción en Torrent por la muerte de Susana Andreu
- Muere una joven al caer su coche al mar en el puerto de Gandia
- Cooperativas a Mazón: 'Nosotros sí sabemos dónde estábamos el día de la dana
- Johnny Depp dona 65.000 euros a una sociedad musical de l'Horta afectada por la dana