La Fira Borja vuelve a l’Albereda de Xàtiva tras el parón del año pasado
Más de 40 expositores participan en edición 2025 de la cita dedicada a la conocida familia
L’Alberda de Xàtiva ha acogido hoy la inauguración oficial de la edición 2025 de la Fira Borja, que vuelve a la capital de la Costera tras el parón ocasionado durante el año pasado por la tragedia de la dana. Más de 40 expositores -entre artistas, artesanos y feriantes- participan este año en una cita ya consolidada en el panorama del ocio setabense.
Serán tres días plagados de actividades y centrados en la que es sin duda la familia más conocida de la historia de la ciudad.
A las tradicionales Fira d’Artesania y Gastronòmica se incluye programación repetida de la edición del año pasado por el compromiso adquirido por parte del Ayuntamiento con empresas y artistas durante el año pasado. El acto inaugural se ha completado con el concierto «Entre tierra y cielo» a cargo del grupo Boreas, en la iglesia de Sant Feliu. También se ofrecerán otros dos conciertos:«Vent bufat, vent als dits» (sábado 1, Sant Feliu) y «Alegoría del amor» de Capella de Ministrers (domingo 2, convento de Sant Domènec). La cita llenará Xàtiva de aires renacentistas durante varios días.
Además, regresa la Fira Gastronómica Borja, que reunirá a trece restaurantes locales con menús inspirados en la época de los Borja y productos de proximidad, junto con degustaciones de dulces tradicionales a cargo de pastelerías de la ciudad.
