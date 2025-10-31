Hacienda subasta 16 fincas desde 50 euros en 7 pueblos de la Canal y la Vall d'Albaida

El Ministerio de Hacienda ha sacado a subasta pública 16 terrenos rústicos que suman una superfície de 121.858 metros cuadrados en siete municipios de la la Canal de Navarrés y la Vall d'Albaida a partir de un precio de 50 euros. Todos los bienes se ubican en áreas agroforestales destinadas a cultivos, pastos u ocupadas por pinos o matorrales, lo que explica por qué se ofertan a cambio de importes tan asequibles.

El término municipal de Bolbaite concentra casi la mitad (un total de 7) de las fincas licitadas pertenecientes a la Administración General del Estado, de las que la Dirección General del Patrimonio se quiere desprender "al no resultar necesarios para el uso general ni para el servicio público, ni resultar conveniente su explotación".

La parcela más grande a subasta se sitúa precisamente en la partida Corrales de esta localidad y ocupa una extensión de 31.781 metros cuadrados dominada por pinos carrascos. Su precio de salida asciende a 2.010 euros, que podría reducirse a la mitad si no hay pujas y vuelve a ofertarse hasta en cuatro ocasiones.

En el Mojón Alto de Bolbaite, junto a los terrenos donde un grupo empresarial danés proyecta una macroplanta solar, se subasta otra finca rústica de 27.243 metros cuadrados donde hay plantados olivos de secano. En este caso, el importe que pide el Ministerio de Hacienda es de 3.516 euros.

La parcela más pequeña en el listado ofertado también se encuentra en este municipio, concretamente en el Corral del Bru, junto al monte de utilidad pública La Sierra: mide 283 metros cuadrados, es de naturaleza agraria y se licita por un precio de partida de 86 euros. En Bolbaite hay fincas de las que se quiere liberar el Estado en otras tres partidas, como la Casica Sales (una tierra arable de 8.641 m2 ofertada por 2.492 euros) o el Pozo Oltra (una superficie de olivos 6.054 m² por 3.015 euros).

Pero la finca más barata de cuantas se subastan en la Canal y la Vall d'Albaida se encuentra ubicada en la partida El Cable de Navarrés: son 976 metros cuadrados ocupados por matorrales con un precio de salida de 52,5 euros. En la misma localidad se oferta otro terreno por 394 euros de 9.428 m2 formado por pinar maderable y olivos en Las Rochas.

La subasta se celebrará el 27 de noviembre

La subasta estatal también incluye tres fincas rústicas en Chella. La más grande ocupa una extensión de 6.226 m2 de olivos de secano en los Bolantines y se puede adquirir a partir de 4.180 euros. También hay otra parcela de matorral de 4.218 m2 de superficie en la partida del Matet por 115 euros y una tercera de 5319 m2 con olivos por 3.500 euros en las Fanecas.

Los dos últimos terrenos a subasta en la Canal se emplazan en Bicorp. En el Barranco Salado se ofertan 2.692 m2 de matorrales por 167 euros, mientras que en la Penalta puede adquirirse otra finca de pinos carrascos de 1.615 m2 por 80 euros.

En la Vall d'Albaida han salido a subasta dos terrenos rústicos que forman parte del patrimonio del Estado: uno tiene una extensión de 5.000 m2 en la partida de la Coma de Benigànim (tierra arable) y se oferta por un precio inicial de 2.506 euros, mientras que el segundo son 3.072 metros cuadrados de matorrales en la partida del Carasol Canya de l'Olleria. Su importe: 171 euros.

Los interesados en participar en la subasta deberán constituir una garantía por el 10% del valor del tipo de licitación de cada lote por el que presenten oferta económica. La subasta se celebrará el día 27 de noviembre de 2025, a partir de las 10 horas, en el Aula de Formación de la Gerencia Regional del Catastro de Valencia.