El incendio de un híbrido enchufable en un garaje de Albaida moviliza a bomberos de 4 parques

El incendio de un vehículo híbrido enchufable estacionado en un garaje de Albaida ha obligado a los bomberos a emplearse a fondo para adentrarse en el espacio subterráneo e identificar el origen del fuego en unas condiciones de nula visibilidad.

El aviso se ha producido durante la madrugada de este viernes 31 de octubre, tan pronto como los vecinos han alertado de la presencia de un intenso humo en el garaje. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias unidades del Consorcio Provincial de Bomberos procedentes de los parques de Gandia, Xàtiva y Ontinyent, junto con un mando de Alzira y un oficial y jefe de la estación central de la Vall d'Albaida. Este operativo contó también con el apoyo de los bomberos del Consorcio de Alicante.

Los efectivos han desplegado la técnica del "buceo en humos" para localizar el foco, una operación "muy costosa", según las fuentes presentes sobre el terreno, que ha requerido de los correspondientes relevos con tal de garantizar la seguridad en todo momento.

Trabajos de coordinación para extinguir el incendio. / Consorci Provincial de Bombers

Una vez finalizados los trabajos de extinción, los bomberos han extraído el vehículo del garaje de Albaida y lo han transferido a una grúa para su posterior depósito en una campa segura. Para esta última acción se ha contado también con la presencia de profesionales del Consorcio de manera preventiva, ante la posibilidad de se reactivara el incendio.

Recientemente, como informó este diario, un coche eléctrico de la marca Tesla se incendió en una campa de la Llosa de Ranes dos días después de ser retirado por una grúa en Beneixida tras prenderse fuego accidentalmente.