El incendio de un híbrido enchufable en un garaje de Albaida moviliza a bomberos de 4 parques
El humo generado ha obligado a los efectivos desplazados a desplegar una costosa operación para localizar el foco que ha requerido el apoyo del Consorcio de Alicante
El incendio de un vehículo híbrido enchufable estacionado en un garaje de Albaida ha obligado a los bomberos a emplearse a fondo para adentrarse en el espacio subterráneo e identificar el origen del fuego en unas condiciones de nula visibilidad.
El aviso se ha producido durante la madrugada de este viernes 31 de octubre, tan pronto como los vecinos han alertado de la presencia de un intenso humo en el garaje. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias unidades del Consorcio Provincial de Bomberos procedentes de los parques de Gandia, Xàtiva y Ontinyent, junto con un mando de Alzira y un oficial y jefe de la estación central de la Vall d'Albaida. Este operativo contó también con el apoyo de los bomberos del Consorcio de Alicante.
Los efectivos han desplegado la técnica del "buceo en humos" para localizar el foco, una operación "muy costosa", según las fuentes presentes sobre el terreno, que ha requerido de los correspondientes relevos con tal de garantizar la seguridad en todo momento.
Una vez finalizados los trabajos de extinción, los bomberos han extraído el vehículo del garaje de Albaida y lo han transferido a una grúa para su posterior depósito en una campa segura. Para esta última acción se ha contado también con la presencia de profesionales del Consorcio de manera preventiva, ante la posibilidad de se reactivara el incendio.
Recientemente, como informó este diario, un coche eléctrico de la marca Tesla se incendió en una campa de la Llosa de Ranes dos días después de ser retirado por una grúa en Beneixida tras prenderse fuego accidentalmente.
- Rosa Álvarez: 'Mazón empezó el acto con una persona de protocolo y lo acabó con una persona de seguridad
- El abogado que logró la declaración de Maribel Vilaplana pide a la jueza que reclame el tique a la empresa del aparcamiento de la Glorieta
- Mazón anuncia una comparecencia pero descarta dimitir
- Vuelos baratos a Italia: Volotea unirá Valencia con una joya histórica italiana
- Conmoción en Torrent por la muerte de Susana Andreu
- Muere una joven al caer su coche al mar en el puerto de Gandia
- Cooperativas a Mazón: 'Nosotros sí sabemos dónde estábamos el día de la dana
- Johnny Depp dona 65.000 euros a una sociedad musical de l'Horta afectada por la dana