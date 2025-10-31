Una mesa redonda en Canals reflexiona sobre cómo erradicar la violencia en el fútbol

El CC Calixte III de Canals acogerá el próximo miércoles 12 de noviembre la mesa redonda "Juego limpio en el fútbol", organizada por el Ayuntamiento de Canals y la Federación de Futbol de la Comunitat Valenciana.

Representantes de clubes de La Costera y las comarcas vecinas, árbitros y aficionados al mundo del fútbol se darán cita para asistir a una jornada de reflexión y puesta en común de ideas sobre el futuro del deporte.

En la mesa redonda intervendrán José Enguix, presidente del Comité Técnico de Árbitros, Rubén Mora, presidente del Comité de Entrenadores, José Gómez, responsable de Integridad de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana y Vicente Lizondo, técnico de formación de esta entidad.

Los cuatro ponentes abordarán la incidencia de las distintas violencias en el día a día del fútbol, desde amateur a profesional, desde los más pequeños a los más grandes. La conferencia, en cuya organización ha participado el setabense Javier García Paños como directivo del Comité de Árbitros, reivindica la importancia de los valores en el deporte, de servir como buen ejemplo a los niños y las niñas que se inician en él y de educar con el objetivo de erradicar actitudes violentas o irrespetuosas.

La actividad será a las 19 horas, con entrada libre para todo el mundo.