El Olímpic está bien, pero no marca goles

Se jugó bien, pero no se marcó. Se privó a un buen rival de ocasiones de gol, pero no marcó. Se lo dejaron todo y todos en el terreno de juego, pero no se marcó. Si me pregunta, como suelen hacer algunos aficionados por la calle, sobre cómo está el Olímpic, le contesto: está bien, pero no marca goles.

Así que el principal problema que tiene el equipo, y que empieza también a afectar al club, es que no se marca.

Evidentemente no debe ser fácil salir de esta situación porque cuerpo técnico y jugadores ponen todo su empeño y conocimientos en marcar goles. Nos podemos dejar llevar por la providencia: las malas rachas se van y llegan las buenas, lo que hoy no marcas mañana lo harás, pero no creo que sea suficiente.

Lo bien cierto es que cuando se presenta un problema, y en innegable que el Olímpic lo tiene, surgen opiniones por todas las esquinas. Está lo de las bajas, pues tenemos a Mullor lesionado, y un “creador” como Francesc, no está ya con nosotros. Tampoco estará en los próximos partidos Nico. Mullor puede volver ya este sábado.

Está lo de jugar “sin nueve”, si conviene o no, con Tobías como única referencia. Está lo de “salir con todo”, o sea salir de inicio con dos o más delanteros “natos”. Más serio es lo de empezar a valorar la plantilla, si se está rindiendo o no como se esperaba y si se debe pensar en hacer “un esfuerzo” y fichar “lo que haga falta”. Ustedes mismos. Yo no me atrevo.

Los goles lo curan todo, y eso necesita el equipo: ganar en salud para mirar hacia arriba y devolver la ilusión necesaria que tal vez alguno ha perdido demasiado pronto. Próximo parada: Ibi.