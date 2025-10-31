Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Olímpic está bien, pero no marca goles

Imagen del último partido del Olímpic de Xàtiva

Imagen del último partido del Olímpic de Xàtiva / Levante-EMV

Félix Lluch

Se jugó bien, pero no se marcó. Se privó a un buen rival de ocasiones de gol, pero no marcó. Se lo dejaron todo y todos en el terreno de juego, pero no se marcó. Si me pregunta, como suelen hacer algunos aficionados por la calle, sobre cómo está el Olímpic, le contesto: está bien, pero no marca goles.

Así que el principal problema que tiene el equipo, y que empieza también a afectar al club, es que no se marca.

Evidentemente no debe ser fácil salir de esta situación porque cuerpo técnico y jugadores ponen todo su empeño y conocimientos en marcar goles. Nos podemos dejar llevar por la providencia: las malas rachas se van y llegan las buenas, lo que hoy no marcas mañana lo harás, pero no creo que sea suficiente.

Lo bien cierto es que cuando se presenta un problema, y en innegable que el Olímpic lo tiene, surgen opiniones por todas las esquinas. Está lo de las bajas, pues tenemos a Mullor lesionado, y un “creador” como Francesc, no está ya con nosotros. Tampoco estará en los próximos partidos Nico. Mullor puede volver ya este sábado.

Está lo de jugar “sin nueve”, si conviene o no, con Tobías como única referencia. Está lo de “salir con todo”, o sea salir de inicio con dos o más delanteros “natos”. Más serio es lo de empezar a valorar la plantilla, si se está rindiendo o no como se esperaba y si se debe pensar en hacer “un esfuerzo” y fichar “lo que haga falta”. Ustedes mismos. Yo no me atrevo.

Los goles lo curan todo, y eso necesita el equipo: ganar en salud para mirar hacia arriba y devolver la ilusión necesaria que tal vez alguno ha perdido demasiado pronto. Próximo parada: Ibi.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents