El Olímpic de Xàtiva busca volver a la senda de la victoria contra el Rayo Ibense

El Olímpic de Xàtiva afronta este domingo a las 17:00 horas una nueva jornada de liga visitando el Estadio Municipal Francisco Vilaplana Mariel de Ibi, donde se medirá al Rayo Ibense. El conjunto setabense buscará reencontrarse con la victoria tras una semana de trabajo exigente con las buenas sensaciones que dejo el último partido ante el Novelda Unión pese a no haber visto portería.

El entrenador, José Manuel Rueda, ha valorado positivamente la actitud del grupo durante los últimos entrenamientos: “El equipo lo veo enchufado, lo veo con ganas. La verdad que los dos días de entrenamiento han sido muy buenos”, apuntó. No obstante, el técnico deberá afrontar el encuentro con varias ausencias importantes. “Seguro, seguro, Nico Cabanes y un 99,9% Álex Díaz”, confirmó, además de mantener la duda de Carles, que “sigue teniendo un poco de molestia en el hombro”. Por su parte, Mullor se reincorpora tras superar sus problemas físicos y podría volver a la convocatoria. Siguen fuera Raúl y Sergio García. Dos jugadores, un lateral y un delantero, están entrenando con el equipo pero todavía no se decidido sobre su fichaje.

Rueda reconoció que el principal hándicap del equipo sigue siendo la falta de acierto en el área rival: “Lo que nos está faltando es meter la pelota. Por lo demás, el equipo está compitiendo bien, ha mejorado mucho defensivamente y estuvo muy bien en presión, actitud y pérdida de balón”. En ese sentido, subrayó que el trabajo de la semana se ha centrado en “acabar las jugadas con más agresividad y dentro de los tres palos, para tener más opciones de marcar”.

Respecto al adversario, el técnico mostró respeto por el conjunto de Ibi: “Sabemos que en su campo se hacen muy fuertes. Es un equipo muy aguerrido, muy agresivo, pero trataremos con nuestras armas de crearles el mayor número de problemas e intentar conseguir los tres puntos”.

El Olímpic llega a la cita con varios jugadores del juvenil entrenando con el primer equipo. Rueda aclaró que “si hiciese falta recurrir a alguien para el fin de semana, los primeros serían los juveniles”.

El técnico setabense se mostró optimista pese a las dificultades: “Tengo buenas sensaciones y creo que el equipo también lo nota. Vamos por el buen camino”. Y añadió con realismo: “Al final, el fútbol son resultados. Estoy muy a gusto y el equipo trabaja mucho, pero lo que manda es lo que pase el fin de semana”.