La oposición en bloque vota en contra del presupuesto de Ontinyent para 2026

El gobierno municipal de Ens Uneix ha dado luz verde al presupuesto de 2026 en el pleno de este jueves pese al voto en contra de los nueve regidores que conforman los cuatro grupos de la oposición en el ayuntamiento.

A diferencia de lo que ocurrió hace un año con las cuentas municipales de 2025, cuando el PSPV y el PP se abstuvieron, en esta ocasión ambas formaciones han rechazado tanto el presupuesto (que asciende a 59,2 millones) como la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de la recogida de basura.

El portavoz socialista, José Antonio Martínez, ha considerado "injusto" el recibo de 136 euros que en 2026 se girará a todas las familias por igual, a la espera de que puedan aplicarse las bonificaciones por reciclaje en 2027. "Están exigiendo un esfuerzo sin prestar todavía el nuevo servicio", ha apuntando, recordando que el modelo puerta a puerta aún no ha entrado en vigor. Martínez ha denunciado que la tasa "se ha duplicado" en los últimos años.

El regidor del PSPV ha mostrado su predisposición "al diálogo", pero ha acusado al gobierno municipal de "planear obras faraónicas con un nivel de ejecución que termina siendo bajo" al acabar el ejercicio. "Creemos que no es momento para la complacencia y que Ontinyent merece más". Así ha justificado Martínez su voto en contra de un presupuesto que considera "continuista y sin ambición social transformadora". También echa en falta mayores aumentos en partidas como Vivienda o Juventud.

Rafael Soriano, portavoz del PP, ha dicho que su formación presentó al gobierno local "propuestas sencillas y fáciles de llevar a término", pero ha afirmado que "solo aceptaron una a medias". A su juicio, "los presupuestos son continuistas, un copia y pega de los de 2025. No afrontan los retos más importantes, como evitar un desequilibrio recortando gastos superfluos o generando nuevos ingresos", ha indicado. Soriano también ha dicho que "no hay un plan claro para revitalizar el núcleo antiguo" y ha atribuido las grandes inversiones previstas en la ciudad a "gobiernos del PP" en la Generalitat o la diputación.

Nico Calabuig, portavoz de Compromís, ha asegurado que el gobierno local "piensa más en eventos, inauguraciones y en las elecciones que en solucionar las necesidades reales presentes y futuras". El regidor ha cuestionado la "privatización" del servicio de ayuda a domicilio, la "falta de impuestos municipales para incentivar el alquiler asequible o el "debilitamiento de Ontinyent Participa", entre otras cuestiones. "Nunca disponiendo de tanto dinero el presupuesto ha tenido tan poco impacto en la vida diaria de los vecinos", ha añadido, apreciando una "falta de diálogo".

Subida de partidas

Por su parte, el regidor de Hacienda de Ontinyent, Pablo Úbeda, ha defendido el destino de 1 millón de euros a revitalizar Poble Nou y el mantenimiento del músculo inversor en el presupuesto, con la consignación de 21,6 millones de euros destinados a obras que están orientadas a transformar o mejorar diferentes espacios de la localidad. El 86,56% de este importe (18,7 millones) está financiado por otras instituciones A su vez, el capítulo de inversiones representa el 32% del presupuesto global de 2026.

Las cuentas recogen un incremento del 15% en las partidas dedicadas al mantenimiento de infraestructuras y un aumento significativo en el capítulo de Seguridad Ciudadana, a tiempo que reservan 8,6 millones para programas ligados a servicios sociales y subidas en las partidas de Deportes (de 700.000 € a 1 millón de euros), Cultura (de 641 a 755.000 €) o Juventud (de 439.000 a 500.000 euros) .

A juicio del regidor de Hacienda, se trata de un documento "responsable y equilibrado" que "continúa consolidando la recuperación económica y social de la ciudad y mantiene la línea de rigor y proximidad que ha caracterizado gestión económica, priorizando a las personas, el progreso sostenible y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos". Las cuentas, según señaló Úbeda al presentarlas, "miran al futuro con la voluntad de dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de la ciudadanía".

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha recordado que el presupuesto hará posible el nuevo centro Inclou-Tea, la finalización del IES l'Estació y el CEIP Vicent Gironés o el aumento de subvenciones a los clubs deportivos, entre otras actuacioens.