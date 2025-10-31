Retiran dos enjambres de abejas en el cementerio de Xàtiva
El Ayuntamiento avisa a un especialista y la Policía Local precinta los lugares afectados
Son días de mucho trasiego por el cementerio de Xàtiva. La llegada de la festividad de Todos los Santos siempre causa que los camposantos reciban la visita de familiares y allegados que revisan los espacios en los que descansan sus seres queridos y los adornen con flores u otro tipo de recuerdos. La actividad en el cementerio de Xàtiva ha sido constante durante los últimos días y los visitantes que ayer se acercaron hasta el lugar pudieron toparse con dos enjambres de abejas que fueron localizados en diferentes partes del camposanto.
La Policía Local de Xàtiva precintó las dos zonas afectadas y desde el Ayuntamiento avisaron a un especialista para que instalara dos cajas en las que salvaguardar los enjambres antes de ser trasladados. La situación causó algún inconveniente al estar ubicados los grupos de abejas en zonas de paso del cementerio público de la capital de la Costera. Los enjambres estaban situados en el interior de dos nichos. Las fuentes consultadas confirman que las cajas ya han sido retiradas, aunque hay presencia de abejas en el lugar. Se pide extremar las precauciones.
Sexto piso
A su vez, esta semana también se requirió a los bomberos para que retiraran un enjambre de abejas situado en un alféizar de un sexto piso de un bloque de viviendas de Xàtiva. En la vivienda reside un hombre de avanzada edad, que se puso en contacto con la Policía Local.
La influencia del cambio climático -con meses de octubre y noviembre más calurosos de lo normal- impulsa la proliferación de enjambres, por lo que no es raro que se registren episodios de este tipo.
abejas por hay, fumigar la zona
- Rosa Álvarez: 'Mazón empezó el acto con una persona de protocolo y lo acabó con una persona de seguridad
- El abogado que logró la declaración de Maribel Vilaplana pide a la jueza que reclame el tique a la empresa del aparcamiento de la Glorieta
- Mazón anuncia una comparecencia pero descarta dimitir
- Vuelos baratos a Italia: Volotea unirá Valencia con una joya histórica italiana
- Conmoción en Torrent por la muerte de Susana Andreu
- Muere una joven al caer su coche al mar en el puerto de Gandia
- Cooperativas a Mazón: 'Nosotros sí sabemos dónde estábamos el día de la dana
- Johnny Depp dona 65.000 euros a una sociedad musical de l'Horta afectada por la dana