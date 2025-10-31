Talleres la Baronía se expande a Agullent y reurbanizará una parte del polígono industrial els Plantes

Talleres la Baronia expandirá su negocio abriendo una nueva sede en la localidad de Agullent. La firma cuenta en la actualidad con presencia en Ontinyent (dos espacios diferentes) y Torrent. El acuerdo para aterrizar en la localidad de la Vall d'Albaida se ha sellado después de la tramitación de un expediente —iniciado años atrás— para la modificación puntual de las Normas Subsidiarias del municipio y cuenta el visto bueno de la Comisión Territorial de Urbanismo de València. Desde el Ayuntamiento exponen que "se han completado todos los trabajos técnicos previos y necesarios para ejecutar, durante el año 2026, la finalización de la urbanización del Paseo de La Habana, dentro del polígono industrial IP4 – Les Planet". El coste de toda la obra de urbanización será asumido de forma íntegra por la empresa e incluye la creación de una nueva rotonda de conexión viaria, la mejora de los accesos, la renovación de la red de alumbrado y la incorporación de zonas verdes y de estacionamiento.

José Borrell, gerente de Talleres la Baronía, explicó ayer que "el proyecto está en fase de presupuesto, por lo que aún no hay costes estimados. Nuestra intención es hacer el proyecto durante 2026 y estar ya operativos en 2027. Actualmente, tenemos una plantilla formada por 75 profesionales y nuestra estimación es que podemos crecer un 40 %. Hemos elegido Agullent porque es un punto estratégico en las zonas de interior. Nosotros trabajamos los sectores de automóviles, furgonetas y vehículos pesados".

Zona del polígono industrial de Agullent que ocupará la empresa Talleres la Baronía. / Levante-EMV

El alcalde de Agullent, Pau Muñoz, se ha reunido con representantes de la empresa Talleres La Baronía esta semana y ha destacado que “la colaboración entre el sector empresarial y la administración local es clave para consolidar un tejido productivo fuerte, diversificado y de futuro. La llegada de Talleres La Baronía en Agullent es una muy buena noticia para nuestro pueblo”.

"Con este proyecto, Agullent reafirma su apuesta por una planificación ordenada del suelo industrial, la generación de ocupación y el apoyo al crecimiento de las empresas locales y comarcales, contribuyendo a un modelo de desarrollo económico sostenible y competitivo", apostillan desde el consistorio de la Vall d'Albaida.