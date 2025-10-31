Xàtiva ejecuta mejoras de drenaje para evitar encharcamientos en los pasos elevados cuando llueve
En la Avenida del Passeig del Ferrocarril se generaron grandes acumulaciones de agua durante las últimas lluvias
Los problemas de acumulación de agua en la vía pública que generaron los últimos episodios de lluvias en algunos de los nuevos pasos sobreelevados para peatones habilitados en el núcleo urbano de Xàtiva han obligado al consistorio a tomar cartas en el asunto.
En la zona de la Avenida del Passeig del Ferrocarril, donde los encharcamientos se hicieron especialmente evidentes en la última dana Alice -como informó este diario- los operarios han estado trabajando este viernes para ejecutar mejoras en los sistemas de drenaje con el objetivo de canalizar las aguas pluviales de una forma más adecuada para que los embalsamientos no entorpezcan la circulación de coches y peatones en el entorno de los reductores de velocidad.
Un problema similar se registraba en el paso elevado situado en la principal entrada a Xàtiva, a la altura del Tokio Ramen. Esta mañana también se estaban efectuando trabajos de mejora en otro de estos elementos instalados para mejorar la seguridad vial situado en la Avenida Acadèmic Maravall.
