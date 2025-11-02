Un regalo de bodas para la inacabada ermita gótica de Xàtiva

Javier y Andrea crecieron bajo la imponente y omnipresente mirada de la ermita que corona el cerro del Puig, una joya del siglo XIV inseparable del paisaje de la Costera que a punto estuvo de desaparecer hasta que, a principios de siglo, se salvó de una muerte segura gracias a la presión del movimiento asociativo de la comarca. Cuando se conocieron, esta pareja de recién casados establecida en la población de Llocnou d’en Fenollet —aunque con lazos familiares en elGenovés— convirtió casi sin querer la senda de la subida al Puig en la expresión máxima de su pasión compartida por la montaña y la naturaleza.

23 años más tarde del inicio de las obras de recuperación financiadas por la Diputación deValencia y el Ayuntamiento de Xàtiva, la ermita gótica setabense ha experimentado una gran transformación, aunque desde hace casi un lustro el edificio aguarda la décima y última fase del ambicioso proyecto restaurativo, la que permitirá rematar los trabajos de rehabilitación y poner a punto el espacio para acoger visitas y actividades.

Javier y Andrea se casaron hace unas semanas. Con motivo de su enlace, han tenido un gesto poco habitual: han donado el dinero correspondiente al detalle de los invitados a Salvem el Puig, la plataforma cívica que aglutina a diversas asociaciones de la Costera y que lleva décadas luchando para que el sueño de resucitar el enclave patrimonial se haga realidad. La cuantía aportada —500 euros— no deja de ser simbólica, pero la entidad que agrupa a l’Associació Cultural 9 d’Octubre del Genovés, el Centre Excursionista de Xàtiva, Amics de la Costera y la Associació Cultural la Sénia de Llocnou d’en Fenollet se ha mostrado muy agradecida por el compromiso demostrado por la pareja, que contribuirá a mantener las actividades impulsadas por la plataforma, como las romerías anuales que, cada mes de abril, reivindican desde 1996 la recuperación de la ermita.

«Teníamos claro que el día de nuestra boda no queríamos hacer un detalle material, sino una donación. Como pareja, lo que más representa nuestra afición por la montaña y la naturaleza es e Puig. Nos hemos criado en Llocnou y el Genovés y, aunque no sea muy alta, es nuestra montaña estrella. Hemos subido mucho, nos gustan las vistas y pasar tiempo allí. Si te dijera que he subido 50 veces, me quedaría corto», resume Javier Ordiñana. El novio explica cómo ambos han ido asistiendo con gozo a la evolución de la ermita, que ha pasado de estar «prácticamente derruida» hace dos décadas a su situación actual, mucho más «arreglada» y «fotogénica». «Ahora, con las redes sociales, suben muchas personas y se hacen fotos en el patio o en la ventana», indica Ordiñana. «Conocemos a la gente que lleva la plataforma de Salvem el Puig y pensamos que era una gran idea darles esta donación a ellos para que pudieran seguir con la gran labor que están haciendo», subraya.

Los recién casados repartieron a sus invitados un marcapáginas y una nota. Con ella, pretendían no solo informarles de adónde había ido ese dinero que en muchos casos se gasta en objetos inservibles que acaban en el trastero, sino también «concienciar a la gente sobre lo que tenemos». «Entre pedres i silencis, la memòria resisteix. Entre pins i cendres, la natura crida. Protegir el Puig és protegir la nostra identidad», se lee en el marcapáginas. «En lugar de un detalle material, hemos decidido destinar esa parte de nuestro regalo a una causa que nos emociona y nos importa: una aportación solidaria a Salvem el Puig, una asociación que lucha por proteger nuestro patrimonio y entorno», reza la nota.

Última fase

El Ayuntamiento de Xàtiva consignó un importe de 203.000 euros en el presupuesto municipal de este 2025 para ejecutar la última fase de las obras de rehabilitación de la ermita, pero, de momento, sigue a la espera de captar los 200.000 euros adicionales que debería aportar la Diputación deValencia para completar la financiación que necesita la actuación. La retención de crédito correspondiente a la inyección del consistorio se prorrogará en las cuentas de 2026, aunque para materializarla hace falta que llegue la subvención de la corporación provincial. «La pedimos hace unos meses», asegura Ignacio Reig, regidor de Urbanismo.

El ayuntamiento encargó al arquitectoVicent Torregrosa el proyecto de la décima fase de los trabajos por un importe de alrededor de 12.000 euros más IVA. En 2024, la diputación puso encima de la mesa la posibilidad de financiar la intervención a través del Plan de rehabilitación de patrimonio histórico, si bien el consistorio setabense solicitó a través de esta línea una ayuda de 1 millón de euros para rehabilitar el antiguo convento deSanta Clara. La petición está pendiente de resolverse. «Ojalá se acaben pronto las obras», desea Javier Ordiñana tras su donación a la causa.