El alcalde de Xàtiva y el abad firman el convenio que restaura el Bellveret como dominio público
El documento pone fin a la controversia existente y reconoce que la mayor parte de la superficie —más de 8.000 m2— corresponde al ayuntamiento, ya que se trata de viales y espacios con elementos y equipamientos municipales
Este lunes se ha firmado en el Ayuntamiento de Xàtiva el convenio transaccional entre el consistorio y la Colegiata de Santa Maria para resolver la titularidad de los terrenos situados en torno a la Ermita de San Josep, conocidos como el Bellveret.
Mediante este acuerdo, suscrito por el alcalde Roger Cerdà y el abad Víctor Camilo Bardisa, se pone fin a la controversia existente y se reconoce que la mayor parte de la superficie —más de 8.000 metros cuadrados— corresponde al dominio público municipal, ya que se trata de viales y espacios con elementos y equipamientos municipales.
La Colegiata mantendrá la propiedad de la ermita y del edificio anexo, con una superficie de unos 970 metros cuadrados, mientras que el resto del terreno se incorporará plenamente al patrimonio público como vía y espacio de acceso público.
El alcalde Roger Cerdà ha destacado que «este acuerdo garantiza que el Bellveret, un entorno emblemático junto a la ermita de Sant Josep, sea reconocido como lo que siempre ha sido: un espacio de todos los vecinos y vecinas de Xàtiva».
Suscríbete para seguir leyendo
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
- Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas del 29-O
- Dos periodistas de À Punt se acogen a la cláusula de conciencia para desvincularse de la cadena
- La operación salida de Mazón y la jugada a tres bandas: Catalá, Pérez Llorca y Mompó en los puestos clave
- Arrollamiento en la línea de metro en Alginet
- Maribel Vilaplana: una periodista 'de alto impacto' atrapada en El Ventorro
- Luz verde al nuevo acceso de la V-30 a la A-3 con compensaciones para Xirivella
- Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis