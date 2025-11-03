El alcalde de Xàtiva y el abad firman el convenio que restaura el Bellveret como dominio público

Este lunes se ha firmado en el Ayuntamiento de Xàtiva el convenio transaccional entre el consistorio y la Colegiata de Santa Maria para resolver la titularidad de los terrenos situados en torno a la Ermita de San Josep, conocidos como el Bellveret.

Mediante este acuerdo, suscrito por el alcalde Roger Cerdà y el abad Víctor Camilo Bardisa, se pone fin a la controversia existente y se reconoce que la mayor parte de la superficie —más de 8.000 metros cuadrados— corresponde al dominio público municipal, ya que se trata de viales y espacios con elementos y equipamientos municipales.

La Colegiata mantendrá la propiedad de la ermita y del edificio anexo, con una superficie de unos 970 metros cuadrados, mientras que el resto del terreno se incorporará plenamente al patrimonio público como vía y espacio de acceso público.

El alcalde Roger Cerdà ha destacado que «este acuerdo garantiza que el Bellveret, un entorno emblemático junto a la ermita de Sant Josep, sea reconocido como lo que siempre ha sido: un espacio de todos los vecinos y vecinas de Xàtiva».