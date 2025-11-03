Atienden a un vecino de Ontinyent tras intentar apagar un incendio en un cuarto piso

Un vecino de Ontinyent fue atendido el pasado viernes de madrugada por los servicios sanitarios tras cortarse con unos cristales mientras intentaba apagar un incendio. El incidente tuvo sobre las cinco de la mañana en una vivienda ubicada en la calle Rafael Juan Vidal. La Policía Local recibió un aviso del 112, en el que se confirmaba que había un incendio en un piso ubicado en la cuarta planta del bloque de pisos. El humo procedía de la cocina,

Así, varias patrullas de la Policía Local de Ontinyent se trasladaron hasta el lugar se trasladaron hasta el lugar de los hechos, confirmado que todos los residentes se encontraban fuera de la vivienda y no quedaba nadie en su interior. El humo acumulado y procedente de la cocina impidió una primera inspección por parte de los agentes locales, que requirieron la presencia de efectivos del parque de bomberos de la capital de la Vall d'Albaida. Las dotaciones movilizadas se hicieron cargo de la extinción de las llamas y de la ventilación de los diferentes espacios del inmueble.

En el lugar de los hechos también estaba la familia que reside en el piso y uno de los miembros implicados se cortó con unos cristales al intentar extinguir el incendio, por lo que fue atendido por medios sanitarios desplazados hasta el lugar.

Desde el Consorci de Bombers han concretado que "actuaron bomberos del parque de Ontinyent. El incendio afectaba la campana extractora situada en un un piso ubicado la cuarta planta de un edificio. Aunque no tenía gran envergadura, a la llegada de los bomberos, todavía había llama en la campana y humo por todo el piso. Los bomberos realizaron laboras de extinción y ventilación".