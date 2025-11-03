Aumentan la ratio en dos aulas de Infantil de l'Alcúdia de Crespins para inscribir a los 4 niños excluidos

La Conselleria de Educación ha autorizado un incremento de la ratio por encima del límite legal en las dos aulas de 1-2 años de la escuela infantil de l'Alcúdia de Crespins -de titularidad municipal y gestionada por una empresa privada- para dar cabida a los cuatro alumnos que quedaron excluidos del centro por falta de plazas y por el retraso en la homologación de una nueva aula en la que hubo que ejecutar una serie de mejoras antes del inicio del curso.

Las unidades de la 'escoleta' pasan así a contar con un aforo máximo de 15 niños. La solución planteada por el ayuntamiento generó el descontento y la movilización de un grupo de familias que recabaron más de 300 firmas para reclamar la puesta en marcha de la tercera aula de 1 a 2 años creada. Desde el consistorio, sin embargo, mantienen que dicha opción no era viable porque cuando la conselleria legalizó definitivamente dicha unidad -una vez realizadas las mejoras requeridas- ya había pasado el plazo para beneficiarse de la subvención de la Generalitat que permite la gratuidad de la enseñanza infantil.

El alcalde de l'Alcúdia de Crespins, Javier Sicluna, también ha afirmado que la ampliación de ratios "es habitual" en la etapa de Infantil "dado el alto índice de ausencias de niños en esa edad". "En los casos de presentarse los 15 niños en las aulas habría refuerzo de una profesora", ha dicho en un comunicado en el que también muestra la "satisfacción" de su gobierno "al disponer de un aula más subvencionada para el próximo curso después de 30 años" de la creación de la escuela infantil.

Sicluna celebra que en el acceso del alumnado "se han cumplido todas las expectativas, con la inscripción de los 4 niños que habían quedado en reserva", destacando que "todo el alumnado de la enseñanza no obligatoria de Escoleta Infants está incluido en la gratuidad" y que "el Gobierno Municipal del ayuntamiento de L’Alcúdia de Crespins sigue a pie de la letra en todos los procedimientos y directrices con la Conselleria de Educación y con la Inspección Educativa".

El alcalde responde así a las críticas vertidas por la oposición. A través de un video, el portavoz del PSPV de la localidad, Roberto Granero, ha asegurado que el incremento de la ratio en el centro "empeora las condiciones de alumnos, docentes y el resto del personal", a tiempo que, a su juicio, "demuestra incapacidad de Sicluna para encontrar las mejores soluciones para Alcúdia de Crespins". "Hay otra manera de hacer las cosas: escuchar a la comunidad educativa, reunirse con las madres y ñps padres y encontrar soluciones de verdad", apunta Granero, que recalca esa recogida de 300 firmas por parte de las familias.

Retraso en las obras

El alcalde también ha incidido en que el ayuntamiento sacó a concurso la gestión de la guardería municipal "después de 8 años sin que el equipo anterior renovara la contrata". En este curso, la demanda del alumnado se multiplicó exponencialmente y las dos aulas de 1 a 2 años se quedaron muy insuficientes, por lo que se planteó crear una tercera para dar servicio a las más de 14 inscripciones que se habían quedado en lista de espera.

El consistorio inició los trámites para la apertura de dicha unidad en febrero de 2025, pero la conselleria solicitó unas modificaciones de seguridad en toda la guardería, como puertas de emergencia y en dicha aula respecto a los wc para los niños del aula. "Por los servicios técnicos municipales se mandan las modificaciones y los proyectos para su aprobación por Conselleria. Por problemas de la administración autonómica hasta agosto no se da el ok para los proyectos y modificados de la guardería. Obras que se realizan en el mes de agosto, con gran dificultad por problemas en los suministros de los materiales de seguridad. Obras y reformas que ejecuta el ayuntamiento por valor de más de 20.000 euros", expone Sicluna. Hasta el 3 de septiembre, la conselleria no dio el visto bueno a las obras.