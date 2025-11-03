Dimite el gerente del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent tras dos años en el cargo

El hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva ha amanecido este lunes con la noticia de una dimisión que rivaliza con la salida de Carlos Mazón entre los temas más comentados en los corrillos de los profesionales sanitarios.

El gerente del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, Juan Manuel Campos, ha reunido a primera hora de la mañana a la cúpula directiva y a los jefes de servicio para comunicar su renuncia al cargo de responsabilidad, dos años y dos meses después de su nombramiento oficial por parte de la Conselleria de Sanidad. Según ha trasladado a su equipo, la decisión obedece a razones personales, aunque no ha entrado en más detalles. También ha dado las gracias por la confianza depositada.

Desde la Conselleria de Sanidad anuncian que se va a llevar a cabo una reordenación de la estructura jerárquica en el departamento, con la incorporación de la figura del director médico como máximo responsable de la gestión del hospital de Xàtiva, con dependencia directa del gerente de la nueva agrupación sanitaria interdepartamental (ASI) Valencia-Este, que incluye también los departamentos del Doctor Peset y la Ribera.

El anuncio de Campos, tras el cual este ha abandonado el hospital, ha generado aún más sorpresa entre la plantilla sanitaria que su llegada a finales de agosto 2023. Entonces era un desconcido en el área de salud, puesto que se trataba de una figura externa que Sanidad había reclutado procedente del Hospital de la Ribera, donde desde 2020 había ejercido como director médico.

Natural de l'Eliana y especialista en Oncología Médica, el ya exgerente del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent ha mostrado un perfil bajo y exclusivamente técnico que contrasta con el de sus predecesores en el cargo: apenas ha aparecido en los medios de comunicación (este diario pidió una entrevista con él sin éxito) y hasta la fecha no ha conseguido materializar ninguno de los dos grandes retos del área de gestión, como son la apertura definitiva del nuevo Hospital de Ontinyent y la reforma y ampliación del Lluís Alcanyís.

La salida de Campos se conoce precisamente pocos días después de que trascendiera un nuevo retraso en la fecha prevista para que la nueva infraestructura sanitaria de la Vall d'Albaida se ponga en marcha a pleno rendimiento, algo que no sucederá al parecer hasta al menos la primavera de 2026, a falta de equipar las instalaciones y de ultimar la plantila. El PSPV ha achacado en parte esa demora a la falta de contratación de los profesionales necesarias. La cuestión de la plantilla había generado en los últimos meses alguna discrepancia entre el departamento y la conselleria. Según revelaron los sindicatos, la administración autonómica rechazó una propuesta del área de salud que planteaba un incremento notable del personal necesario para el nuevo hospital. En septiembre, la conselleria trasladó al alcalde de Ontinyent un refuerzo de 130 plazas con una dotación adicional de 5 millones de euros en una reunión.

Otra polémica muy reciente que ha puesto al Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent en el punto de mira informativo a nivel nacional ha sido la gestión del programa de cribado de cáncer de mama. En 2024, el 60% de las mujeres del área sanitaria que deberían haber sido citadas para someterse a una mamografía no recibieron ninguna invitación. Diez mil mujeres quedaron excluidas del plan de prevención ese año. La conselleria atribuyó el retraso a la avería del mamógrafo del Centro de Especialidades de Xàtiva por su falta de mantenimiento en la anterior legislatura y defendió la mejoría de los índices de llamada en la actualidad.

El último nombramiento

Máster universitario en Dirección y Gestión Sanitaria, Campos trabajó desde 1995 en el Hospital Arnau de Vilanova, donde desplegó diferentes cometidos, entre ellos la subdirección médica. Entre 2015 y 2018 fue jefe de la sección de Oncología Médica del Departamento de Salud València Arnau de Vilanova-Llíria. Igualmente, ha desarrollado una importante actividad formativa en el campo de la dirección y la gestión sanitarias y ha ejercido como profesor asociado del Practicum de Medicina (asignatura Oncología) de la Universidad Católica de Valencia.

Recién llegado a la gerencia, la Conselleria de Sanidad cesó a la directora de atención Primaria que había nombrado para su equipo, una facultativa también externa procedente del Departamento de Salud de La Fe, después de conocerse que tenía un expediente disciplinario abierto.

El relevo en la gerencia del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent fue uno de los últimos en conocerse en el conjunto de la estructura sanitaria valenciana tras el vuelco político en la Generalitat. El área está en el punto de mira del gobierno autonómico, que prometió agilizar la puesta en marcha del hospital de Ontinyent como uno de sus compromisos para apuntalar el pacto entre el PP y Ens Uneix por el control de la diputación.