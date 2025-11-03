El espectáculo "Paüra" cerrará en Ontinyent la 40 Mostra de Titelles de la Vall d'Albaida

El premiado "Paüra", de la compañía valenciana Lucas Escobedo, cerrará este domingo 9 de noviembre en el Teatro Echegaray de Ontinyent a las 19:30 horas la 40ª Mostra de Titelles de la Vall d'Albaida, organizada por la Mancomunidad de Municipios con la colaboración del Ayuntamiento de Ontinyent. "Se trata de una propuesta llena de humor, música en directo y poesía visual que ha sido reconocida como Mejor Espectáculo de Circo a los Premios de las Artes Escénicas Valencianas 2021 y finalista a los Premios Max 2022", apuntan desde el consistorio.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, destacaba "el atractivo de una representación como esta para cerrar la Mostra, todo un referente en un género tan versátil y creativo como el del teatro de títeres. En Ontinyent siempre hemos apostado para ofrecer a nuestro público una programación de calidad y accesible, y esta actuación continúa en esta línea. Es un espectáculo para todos los públicos e invita a reflexionar sobre el miedo desde la risa y la ternura".

La obra propone una aventura escénica en que, a través del lenguaje del payaso, se explora como el miedo, aunque a menudo nos paraliza, también puede ser motor de acción y aprendizaje. Con música en directo y una puesta en escena cuidada y sugerente, el montaje de Lucas Escobedo ha recorrido con gran éxito numerosos teatros de toda España.Las entradas se pueden adquirir al precio de 6 euros tanto en platea como en anfiteatro y el espectáculo tendrá una duración aproximada de 50 minutos. La venta está disponible a través del web de Ontinyent Cultura y en taquilla una hora antes de la representación.

Además de la conclusión de la Mostra en el Teatro Echegaray, Ontinyent también acogerá otras dos propuestas dentro de la programación de la 40 Mostra de Titelles, con todas las plazas ya agotadas. Por un lado, “El bosque de Coco”, de La Buena *Compañía, que se representará jueves 6 de noviembre en la Sala Gomis, y que ha agotado las entradas. Se trata de un espectáculo con títeres para público infantil que cuenta la historia de una niña que aprende a gestionar sus sentimientos en un bosque mágico que simboliza el cerebro humano. Por otro lado, el viernes 7 de noviembre tendrá lugar, también en la Sala Gomis, “Saeta”, de Javier Aranda, una propuesta para público adulto que ha obtenido el premio Dragón de Oro al mejor espectáculo de títeres, por su sensibilidad, humor y calidad interpretativa.