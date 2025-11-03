Una familia de Ontinyent dona a las monjas carmelitas una reliquia "auténtica" de Sant Joan de Ribera

Una familia residente en Ontinyent ha donado al Monasterio de la Purísima Sangre de Cristo una reliquia "auténtica" de Sant Joan de Ribera. Se trata de un camafeo con "restos auténticos" del santo, cuya entrega se ha tramitado a través de la asociación cultural la Nostra Terra. Manolo Requena, vicepresidente de la entidad, ha explicado los pormenores de la iniciativa: "La familia se puso en contacto con nosotros, ya que pedían discreción, nos solicitaron que entregáramos la reliquia a las monjas Carmelitas. Este año se cumple el 450º aniversario del monasterio, es una fecha especial".

"Se trata de una reliquia auténtica, con restos del santo, autentifica por un especialista del arzobispado de València. Estaba en manos de una familia de la ciudad. Sant Joan de Ribera era arzobispo de València cuando se fundó el monasterio. Esa conexión es importante", ha comentado Requena. "La reliquia está lacrada y en su reverso se puede leer el mensaje 'Ex. Carne. Ex ossibus. B. Ioann de Ribera' y estaba en manos de la familia mucho tiempo. Las monjas la han recibido y ahora ellas tienen que decidir el lugar en el que se ha de descansar", ha proseguido el portavoz de la entidad cultural.

Detalle del camafeo con los restos del santo donado a las monjas carmelitas de Ontinyent. / La Nostra Terra

Cesión al Museu Fester de una fotografía original

No es la última ocasión en la que la asociación cultural media en la cesión de material histórico en Ontinyent. Así en junio del año pasado también donaron una reproducción fotográfica original del rostro de Cristo de la Agonía, datada a principios de siglo XX. "Esta fotografía histórica, localizada y conseguida por la Asociación en una colección particular, supone un hallazgo muy significativo dentro del ámbito del patrimonio cultural de Ontinyent. El repertorio de imágenes de Cristo de la Agonía que fue destruido en el año 1936 es muy escaso y, por tanto, este descubrimiento supone un hito más para su conocimiento y estudio", apuntaron entonces desde la entidad.

"La conservación y la puesta en valor del Patrimonio Cultural de Ontinyent, como testigo de una herencia recibida, es uno de nuestros objetivos. Hay que conservarlo para transmitirlo a las generaciones que nos precederán", comentaron.

La reproducción fotográfica original del rostro de Cristo de la Agonía fue realizada por el fotógrafo Carlos Laporta Roig (1865-1926). Se trata de una fotografía de unas medidas de 387x295 mm. producida probablemente con la técnica de la albúmina.