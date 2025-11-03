El Fons supervisa con Bolivia los proyectos conjuntos en municipios del país sudamericano

El Fons Valencià per la Solidaritat ha recibido en la Comunitat Valenciana una pasantía de trabajo de Rubens Barbery, presidente del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), contraparte con la cual el Fons está realizando proyectos de cooperación internacional municipalista en localidades de Bolivia, junto con la cofinanciación, entre otras, de la Dirección General de Inclusión y Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana y el Área de Cooperación Internacional de la Diputació de València.

Reunión entre representantes del Fons y de la entidad de Bolivia para analizar los proyectos conjuntos. / Fons Valencià per la Solidaritat

En este contexto, durante los días de la pasantía de trabajo de Barbery en el territorio valenciano, el presidente de CEPAD ha mantenido diferentes reuniones de trabajo con el Fons Valencià per la Solidaritat, tanto a escala institucional con Xelo Angulo, presidenta del Fons, como a escala técnica con Esteve Ordiñana, gerente del Fons, y el resto del equipo técnico, para examinar el estado de los proyectos y como están repercutiendo en el tejido socioeconómico de las diferentes zonas bolivianas.

En cuanto al proyecto “Promoviendo el desarrollo económico local a través del fortalecimiento de emprendimientos turísticos sostenibles liderados por mujeres en los municipios bolivianos de San José de Chiquitos, Roboré y San Ignacio de Velasco”, el cual está cofinanciado por la Generalitat Valenciana, se llevó a cabo en la Sala El Refugi Cultural de Picassent una jornada de devolución de resultados y de intercambio de experiencias con Pedro Carceller, director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo de la Generalitat. En esta jornada participaron los y las diferentes ediles de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y personal técnico del Fons que, en el marco del proyecto, realizaron una pasantía de trabajo en Bolivia en julio de 2025 para hacer seguimiento de los proyectos e intercambiar aprendizajes. En concreto, este grupo de personas está conformado por Liduvina Gil, tenienta de alcalde de Gandia y miembro de la Junta Ejecutiva del Fons; Adrián Cabrera, teniente de alcalde de Benissa y miembro de la Junta Ejecutiva del Fons; Conxa García, alcaldesa de Picassent; Pablo Casas, concejal de Massamagrell; Sergio Gandia, concejal de Bocairent; Rosana Casillas, tenienta de alcalde de Teulada-Moraira; Esteve Ordiñana, gerente del Fons, y Toni Gisbert, técnico de proyectos del Fons. Esta iniciativa tiene como objetivo dinamizar la economía local en los municipios bolivianos de San José de Chiquitos, Roboré y San Ignacio de Velasco, a través del fortalecimiento del sector turístico, que ocupa más del 80% del trabajo de la mujer chiquitana.

Reunión entre el Fons per la Solidaritat y la entidad de Bolivia. / Fons Valencià per la Solidaritat

En cuanto al proyecto cofinanciado por el Área de Cooperación Internacional de la Diputació de València, denominado “Creación de la Oficina Municipal de la Mujer en el municipio de Concepción (Bolivia)”, Barbery presentó a Juanjo Morte, técnico de proyectos de cooperación internacional de la institución provincial, en el Palacio de la Batlia, los avances realizados y las diferentes actuaciones que se están desarrollando gracias a la propuesta. Esta acción tiene como finalidad contar con un Mecanismo para el Avance de la Mujer (MAM) institucionalizado y en funcionamiento en el Gobierno Municipal de Concepción que posibilite dirigir y coordinar las políticas de igualdad de género y ciudadanía plena de las mujeres de la localidad.

En conclusión, las diferentes sesiones de trabajo, tanto institucionales como técnicas, han tenido un resultado positivo por el amplio alcance que los diversos proyectos están teniendo sobre la ciudadanía de las localidades bolivianas donde se están ejecutando los mismos, cumpliéndose los objetivos de apropiación e incidencia real hacia el empoderamiento y la autonomía de la ciudadanía, señalan desde el Fons.

Visita a la Diputació de València de los representantes de Bolivia y el Fons per la Solidaritat. / Fons Valencià per la Solidaritat

Fons per la Solidaritat

El Fons Valencià per la Solidaritat es la asociación de ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana que, desde la pluralidad política, territorial y poblacional, suma esfuerzos y recursos de las entidades locales miembros para ejecutar proyectos de cooperación internacional descentralizada municipalista en poblaciones de países empobrecidos, de acción humanitaria en países en situación de emergencia y de educación para el desarrollo y la ciudadanía global en las localidades socias del Fons en la Comunitat. Actualmente, forman parte del Fons Valencià per la Solidaritat 158 entidades locales socias (150 ayuntamientos y 8 mancomunidades).

El Fons Valencià es un agente único de cooperación en la Comunitat Valenciana, puesto que facilita y complementa la realización de políticas de cooperación internacional municipalista directa a los ayuntamientos mediante un equipo técnico especializado, y con múltiples beneficios. Los ayuntamientos -independientemente de su medida poblacional- ejecutan mediante el Fons Valencià proyectos de gran impacto, siguiendo todo el ciclo de vida del proyecto y de manera participativa, que de manera individual no sería posible realizar. Por otro lado, los ayuntamientos y las mancomunidades solo tienen posibilidad de llevar a cabo la modalidad de cooperación técnica a través del Fons, puesto que es la única entidad que lo ejecuta. Así mismo, las entidades locales miembros del Fons tienen a su disposición proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global, los cuales se adaptan a la singularidad de cada localidad.