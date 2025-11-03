La gimnasia aeróbica setabense amplía su presencia en el panorama internacional

El Club Taekwondo Xàtiva, Sección Gimnasia, contará con una representación destacada en el próximo Campeonato de Europa de Gimnasia Aeróbica, que se celebrará en Ganja, Azerbaiyán. Tres integrantes de la entidad han sido seleccionados para formar parte del equipo nacional en distintas categorías.

Leyre Mahiques Benavent competirá en la categoría sub-15 en las modalidades de individual y trío. Paula García Boix participará en la categoría sénior en las modalidades de individual y pareja. Loles Ballester Francés, directora técnica del club, será Team Manager del combinado nacional júnior y sub-15 (del 6 al 12 de noviembre) y entrenadora del equipo sénior (del 11 al 17 de noviembre).

Este miércoles, Leyre Mahiques y Loles Ballester viajarán, junto a la selección española, a Bakú (vía Estambul) para disputar el Campeonato de Europa Júnior y sub-15 entre el 6 y el 12 de noviembre.

El 11 de noviembre, Paula García se incorporará a la expedición del equipo nacional sénior, que participará en la competición del 12 al 17 de noviembre.

Para Leyre Mahiques, esta será su primera experiencia en una competición continental, tras una sobresaliente trayectoria nacional: campeona de España 2024 (Torrent), “Premio Talento Deportivo” de la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) en dicho campeonato y medalla de plata en el Open Internacional de Portugal 2023. Su debut europeo representa un paso decisivo en su carrera deportiva.

Este evento supondrá la última cita internacional de la temporada para el equipo español. La Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) ha implementado un programa de preparación y seguimiento para los gimnastas que representarán a España en próximos campeonatos internacionales, incluyendo las Copas del Mundo de Portugal (marzo 2026) y Tokio (abril 2026).

Objetivo: el campeonato del mundo

El gran objetivo para la próxima temporada 2026 será el Campeonato del Mundo, que se celebra en nuestro país, en Pamplona (Navarra). España aspira, a través de la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG), a desempeñar un papel sobresaliente tanto en la organización como en el apartado deportivo. Desde el Club Taekwondo Xàtiva se aspira a estar presente en este evento de máximo nivel internacional.

En palabras de la directora técnica, Loles Ballester: "Actualmente, nuestro club cuenta con 10 deportistas y técnicos reconocidos por la Generalitat Valenciana y el Consejo Superior de Deportes como miembros de élite y alto nivel, lo que es motivo de orgullo y un estímulo para seguir creciendo. Con este campeonato internacional cerramos una intensa y larga temporada 2025 e iniciamos los XLIV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, curso 2025/2026.Estos y estas gimnastas de nivel base y promoción seguran, sin duda, un futuro prometedor para nuestra entidad deportiva. Se quiere destacar y agradecer profundamente el esfuerzo de todos los gimnastas y sus familias, cuyo compromiso y dedicación son esenciales para que podamos alcanzar el nivel y la proyección internacional que estamos viviendo. Sin su sacrificio y apoyo constante, nada de esto sería posible. Asimismo, reconocemos el trabajo incansable de los técnicos y colaboradores que día a día impulsan el crecimiento y la excelencia de la gimnasia aeróbica en Xàtiva", ha apostillado Ballester.