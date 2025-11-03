Maria Ureña marca un nuevo récord en la Pujada al Castell de Xàtiva

La atleta de Xàtiva Maria Ureña se proclamó ganadora de la XXXIX Pujada al Castell de Xàtiva, celebrada este pasado domingo 2 de noviembre, y la corredora del CA Cárnicas Serrano venció, además, estableciendo un nuevo récord de la prueba popular en la categoría femenina. Maria completó la carrera en un tiempo de 36:13, rebajando el récord en casi dos minutos, ya que la anterior mejor marca estaba en los 38 minutos. Maria Ureña quedó primera, por delante de Miriam Gregori, del Super Amara Bat, que fue segunda con un tiempo de 38:54; y Maribel Caro, del CA Xàtiva, tercera con una marca de 41:55.

El triunfo de la XXXIX Pujada al Castell fue setabense, ya que en la categoría masculina el ganador fue el corredor local César López, del club CE La Vespa de Novetlè, que completó la prueba en un tiempo de 33:38. El segundo clasificado fue el también corredor de La Vespa de Novetlè José Maria Valles (34:34); y el tercer puesto fue para Aitor Tortosa, con un tiempo de 34:40.

La entrega de trofeos estuvo presidida por el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y Nerea Roses, presidenta del Club Atletisme Xàtiva (CAX), organizador de la prueba. La carrera absoluta, con un recorrido de 10 kilómetros, comenzó sobre las 10 horas y pasó por lugares emblemáticos de la ciudad, como el Castell, punto más elevado al que ascendieron los participantes, que también pasaron por el casco antiguo y otros lugares de la ciudad, en una carrera particularmente urbana. La salida y la meta estaban situadas en la Albereda Jaume I. Tras la carrera absoluta se celebraron las pruebas para categorías inferiores.