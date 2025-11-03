El Olímpic rescata un punto en Ibi

El Olímpic de Xàtiva sumó un punto en su visita al campo del Rayo Ibense en un partido duro, trabado y con altibajos, correspondiente a la jornada 8 de la Lliga Comunitat. El conjunto local se adelantó en el minuto 36, pero el equipo setabense logró igualar en los compases finales gracias a un disparo de Emilio Gil desde fuera del área, estableciendo el 1–1 definitivo en el minuto 86.

El entrenador del Olímpic, José Manuel Rueda, reconoció al término del encuentro que el equipo de Xàtiva no estuvo a la altura durante buena parte del encuentro: “La primera parte mal. Hemos tenido 30 o 40 pérdidas y si tú tienes 30 o 40 pérdidas es imposible que salgan las cosas en condiciones”. En la segunda mitad, sin embargo, valoró una leve mejoría: “Hemos estado un poco mejor, hemos sido más verticales, y hemos tenido alguna entre Mullor y Álex Tormo, además de balones sueltos en el área, donde nos ha faltado muchísima más maldad”. El técnico se mostró especialmente molesto por el gol encajado a balón parado: “Todo el mundo sabía hasta el movimiento que iban a hacer en el córner. El remate ha sido muy bueno, pero al final remata solo”, insistiendo en que “la responsabilidad también es parte de los jugadores”. Rueda explicó que al final el partido se volvió loco; “podría haber pasado cualquier cosa”. También explicó su decisión en la portería: “Javi llevaba cuatro partidos y Santiago también lleva tiempo entrenando muy bien. Ha estado correcto”.

Sobre la lesión de Álex Vaquero, el entrenador del equipo de Xàtiva confirmó que “ha notado un pinchazo, esperemos que no sea nada grave”, en una semana marcada por las molestias musculares en varios jugadores, pues hay que recordar que Nico Cabanes está descartado por este motivo para los partidos siguientes.

Autocrítico con la falta de contundencia del equipo, Rueda advirtió: “Si un equipo quiere estar arriba no puede darse ese tipo de facilidades porque luego te cuesta mucho meter un gol”. Y dejó una frase que resume su exigencia: “Hay que llegar a ese tramo de campo y ser mucho más cabrón”. El técnico setabense concluyó su intervención tras el encuentro con un mensaje de trabajo y ambición: “Seguir trabajando y el próximo partido intentar ganar en casa”, dejando claro que el empate en Ibi debe servir de punto de partida para corregir errores y mantener la lucha en la zona alta de la clasificación.

Benigànim y l'Olleria

En la próxima jornada, el Olímpic recibirá en La Murta al Torrevieja. El equipo alicantino viene de imponer una abultada goleada al Benigànim, al que venció por un contundente 9-0. Los de la Vall d'Albaida siguen sin poder enderezar el rumbo y la goleada los hunde aún más en el farolillo rojo del grupo. El Benigànim es colista con solo dos puntos y la necesidad de cambiar la dinámica y sumar puntos es más que urgente. En el partido en el campo del SC Torrevieja, el Benigànim estuvo prácticamente desaparecido desde los primeros minutos. Los locales vencían por 5-0 al descanso, incluyendo un gol en propia puerta del conjunto ganxut. En la segunda parte, el Torrevieja anotó cuatro goles más.

L'Olleria cayó por la mínima ante el líder, el Benidorm CF, en un partido en el que los alicantinos no vieron puerta hasta la segunda parte. Tras una primera muy igualada, el Benidorm abría el marcador en el minuto 59 con un tanto de Margara. Los locales buscaron el empate, pero el partido finalizó con el 0-1 para el Benidorm.