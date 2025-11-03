Ontinyent inicia el programa de transformación digital con IA para Pymes con 48 participantes

Ontinyent ha iniciado la puesta en marcha del programa de transformación digital con inteligencia artificial para Pymes, impulsado por el Ayuntamiento de Ontinyent y Labpyme (entidad adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) con financiación del 100% por los fondos Next Generation de la Unión Europea. El programa ha arrancado con 48 personas inscritas procedentes de toda la Comunidad Valenciana, mayoritariamente de la comarca de la Vall d'Albaida. Las primeras sesiones presenciales han tenido lugar en el Centro de Formación del Museo del Textil, en un formato híbrido que ha permitido combinar la asistencia presencial con el seguimiento en línea. "Gran parte de los participantes han optado por esta modalidad de seguimiento en streaming, lo cual facilita la participación de profesionales sin renunciar a la calidad de la formación", exponen desde el Ayuntamiento.

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, destacaba “la buena acogida de este programa, que confirma el interés creciente de nuestras empresas para incorporar la inteligencia artificial en su gestión diaria”. Enguix añadía que “Ontinyent continúa posicionándose como ciudad referente en la formación para la transformación digital de las pymes. Desde el Gobierno de Ontinyent tenemos muy claro que el futuro pasa por la innovación y la capacitación, y que la formación es una herramienta fundamental para generar ocupación de calidad y consolidar nuestro tejido empresarial”.

"El programa, de cuatro meses de duración, está diseñado para profesionales y directivos de pequeñas y medias emprendidas que desean integrar la inteligencia artificial en sus tareas diarias sin necesidad de conocimientos técnicos previos. Las personas participantes acceden a formación práctica y personalizada en áreas como administración, producción, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos o dirección, con más de 136 horas de contenido y acceso desde el primer día a herramientas de IA como ChatGPT Plus adaptado a cada rol profesional", prosiguen desde el consistorio.

"Además, el programa incluye mentorías personalizadas y acompañamiento por parte de profesionales que orientan los participantes en la aplicación real de la IA a sus empresas, así como la posibilidad de obtener una titulación universitaria por la Universidad Católica Sant Antoni de Murcia", prosiguen las mismas fuentes municipales.

La regidora de Promoción Económica concluía destacando que "esta es una oportunidad muy valiosa para nuestras pymes. Desde el Ayuntamiento queremos facilitar que ninguna empresa se quede atrás en la digitalización, y programas como este ayudan a hacer que Ontinyent y la Vall d'Albaida estén en vanguardia en la incorporación de la inteligencia artificial al mundo empresarial". La información sobre el programa puede ampliarse en la web www.labpyme.com, donde también se pueden formalizar las inscripciones para futuras ediciones.