Un policía local rescata a dos personas de un incendio en l'Alcúdia de Crespins

Un agente de la Policía Local de l’Alcúdia de Crespins rescató ayer a dos personas de un incendio tras responder a un requerimiento. Las fuentes oficiales consultadas defienden que "la rápida intervención evitó una tragedia en la noche del 2 de noviembre de 2025, cuando dos personas quedaron atrapadas en el interior de una vivienda en llamas en la localidad".

A su vez, detallan que aviso se recibió pasadas las 23:45 horas a través del teléfono de emergencias 112, que alertaba de que salía humo por una vivienda situada en una calle del municipio y de que podrían encontrarse dos personas en el interior. El requirente, que resultó ser uno de los moradores del domicilio, informó además de que no podía acceder a la vivienda, ya que la puerta parecía estar cerrada por dentro.

"El agente acudió de inmediato al lugar, donde ya se percibía un fuerte olor a humo. Al comprobar que las llamas eran visibles por debajo de la puerta, y ante el riesgo para la vida de las personas que se encontraban dentro, no dudó en derribar la puerta para acceder al interior. Entre una densa nube de humo, logró sofocar el fuego con los medios disponibles y localizó a dos hombres inconscientes, a los que consiguió reanimar y evacuar a un lugar seguro", prosiguen las mismas fuentes.

Minutos después llegaron efectivos de la Guardia Civil y del Cuerpo de Bomberos, quienes se hicieron cargo de la ventilación y revisión del inmueble. Los dos inquilinos, aunque presentaban síntomas leves por inhalación de humo, no precisaron asistencia médica.

"La valiente actuación del agente fue clave para evitar un desenlace mucho más grave", apostillan desde la Policía Local de l'Alcúdia de Crespins.