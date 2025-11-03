El retraso del nuevo hospital de Ontinyent, la clave tras la marcha del gerente del Departamento de Salud

La dimisión de Juan Manuel Campos como máximo responsable del Departamento de Salud Xàtiva-Onitnyent se produce pocos días después de que haya trascendido un nuevo retraso en la fecha prevista para la apertura definitiva del nuevo hospital de Ontinyent, el principal desafío que ha tenido que afrontar en su corto mandato.

A falta todavía de terminar de equipar las instalaciones y de ultimar la plantilla de personal, las últimas proyecciones apuntan a que la infraestructura sanitaria de la Vall d’Albaida no podrá ponerse en marcha hasta al menos la primavera de 2026.

Según ha podido saber este diario, la gestión de la gerencia en este y otros asuntos había generado malestar y una pérdida de confianza por parte de los responsables de la Conselleria de Sanidad que dirige Marciano Gómez. Tanto es así que a Campos —que ha abandonado su puesto en el hospital de Xàtiva esta misma mañana— no le ha quedado más opción que presentar su renuncia.

Campos ha reunido a primera hora de la mañana a la cúpula directiva y a los jefes de servicio para comunicar su renuncia al cargo de responsabilidad, dos años y dos meses después de su nombramiento oficial por parte de la Conselleria de Sanidad. Según ha trasladado a su equipo, la decisión obedece a razones personales, aunque no ha entrado en más detalles. También ha dado las gracias por la confianza depositada.

Desde la Conselleria de Sanidad anuncian que se va a llevar a cabo una reordenación de la estructura jerárquica en el departamento, con la incorporación del nuevo director médico Vicente Roselló -hasta ahora subdirector médico- como máximo responsable de la gestión del hospital de Xàtiva. Este puesto dependerá del gerente de la nueva agrupación sanitaria interdepartamental (ASI) Valencia-Este, que abarca también los departamentos de la Ribera y el Doctor Peset, siendo este último el hospital de referencia.

El anuncio de la dimisión de Campos ha generado aún más sorpresa entre la plantilla sanitaria que su llegada a finales de agosto 2023. Entonces era un desconcido en el área de salud, puesto que se trataba de una figura externa que Sanidad había reclutado procedente del Hospital de la Ribera, donde desde 2020 había ejercido como director médico.

Natural de l'Eliana y especialista en Oncología Médica, el ya exgerente del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent ha mostrado un perfil bajo y exclusivamente técnico que contrasta con el de sus predecesores en el cargo: apenas ha aparecido en los medios de comunicación (este diario pidió una entrevista con él sin éxito) y hasta la fecha no ha conseguido materializar ninguno de los grandes retos del área de gestión, con la reforma y ampliación del Lluís Alcanyís paralizada y el nuevo centro de salud II de Xàtiva pendiente aún de licitar.

Los problemas en la atención primaria y los retrasos de las pruebas con los especialistas han sido otro caballo de batalla del área, que incluso condujeron a una manifestación en Ontinyent en mayo.

La cuestión de la plantilla necesaria para el nuevo hospital de Ontinyent también había generado en los últimos meses alguna discrepancia entre el departamento y la conselleria. Según revelaron los sindicatos, la administración autonómica rechazó una propuesta del área de salud que planteaba un incremento notable del personal necesario para el nuevo hospital. En septiembre, la conselleria trasladó al alcalde de Ontinyent un refuerzo de 130 plazas con una dotación adicional de 5 millones de euros en una reunión.

Otra polémica muy reciente que ha puesto al Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent en el punto de mira informativo a nivel nacional ha sido la gestión del programa de cribado de cáncer de mama. En 2024, el 60% de las mujeres del área sanitaria que deberían haber sido citadas para someterse a una mamografía no recibieron ninguna invitación. Diez mil mujeres quedaron excluidas del plan de prevención ese año. La conselleria atribuyó el retraso a la avería del mamógrafo del Centro de Especialidades de Xàtiva por su falta de mantenimiento en la anterior legislatura y defendió la mejoría de los índices de llamada en la actualidad.

El último nombramiento

Máster universitario en Dirección y Gestión Sanitaria, Campos trabajó desde 1995 en el Hospital Arnau de Vilanova, donde desplegó diferentes cometidos, entre ellos la subdirección médica. Entre 2015 y 2018 fue jefe de la sección de Oncología Médica del Departamento de Salud València Arnau de Vilanova-Llíria. Igualmente, ha desarrollado una importante actividad formativa en el campo de la dirección y la gestión sanitarias y ha ejercido como profesor asociado del Practicum de Medicina (asignatura Oncología) de la Universidad Católica de Valencia.

Recién llegado a la gerencia, la Conselleria de Sanidad cesó a la directora de atención Primaria que había nombrado para su equipo, una facultativa también externa procedente del Departamento de Salud de La Fe, después de conocerse que tenía un expediente disciplinario abierto.

El relevo en la gerencia del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent fue uno de los últimos en conocerse en el conjunto de la estructura sanitaria valenciana tras el vuelco político en la Generalitat. El área está en el punto de mira del gobierno autonómico, que prometió agilizar la puesta en marcha del hospital de Ontinyent como uno de sus compromisos para apuntalar el pacto entre el PP y Ens Uneix por el control de la diputación.