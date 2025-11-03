Sofía Rodríguez se coloca líder de la Copa de España de Ciclocross tras ganar en el País Vasco
La ciclista de Ontinyent supera en la clasificación a su compañera de equipo Lucía González después de vencer en el Ciclocross Internacional de Karrantza
Jesús Sansaloni
La ciclista de Ontinyent Sofía Rodríguez, del equipo Nesta, se ha colocado líder de la Copa de España de Ciclocross tras ganar el pasado domingo en el Ciclocross Internacional de Karrantza, en el País Vasco. La ontinyentina realizó un “hat trick” en las dos pruebas del fin de semana, disputadas en Amurrio y Karrantza, en tierras vascas.
Rodríguez, que tenía como mayor amenaza a su compañera de equipo Lucía González, que portaba el jersey de líder, no defraudó y venció a la asturiana en la prueba del domingo en Karrantza. La de Ontinyent aprovechó la caída de González durante la prueba, una caída que le obligó a bajar el ritmo, dejando paso libre a Rodríguez, que se llevó la victoria y le arrebató el maillot amarillo a su compañera.
El día antes, el sábado, González ganaba en Amurrio, quedando por delante de la ontinyentina por cuarta vez esta temporada. Pero el domingo la situación cambió y la victoria en Karrantza daba el podio a Rodríguez. En la competición de la regularidad, el mínimo fallo puede costar la victoria final, aunque aún resta la mitad de la temporada de ciclocross. Sofía Rodríguez defenderá el liderato en la próxima cita copera, el próximo 16 de noviembre en Alcobendas.
En Karrantza, la ciclista de Ontinyent sumaba su primera victoria en esta edición de la Copa de España de Ciclocross. Rodríguez, a pesar de los intentos de escapada de Sara Cueto, fue recuperando metros con la asturiana hasta encaramarse a la cabeza de carrera y no soltarla hasta el final. Anaís Morichon quedó segunda, a 12 segundos de la campeona de España, mientras que Sara Cueto fue tercera a 1:08.
