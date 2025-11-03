Un solitario gol de Juanan da la victoria al Ontinyent 1931 frente al Soneja

El Atzeneta pagó muy caros los errores y la falta de acierto que le hicieron perder su partido por la mínima. El Ontinyent 1931 consiguió su objetivo del fin de semana: seguir una jornada más sin conocer la derrota, y además lo redondeó con una victoria que confirma el cambio de dinámica.

El Atzeneta recibió el sábado en el Regit a la Vall d’Uixó. El encuentro comenzó con bastante igualdad, aunque con mayor presencia visitante. Tras los primeros minutos de juego, los de Fran Giménez ganaron confianza y empezaron a ser protagonistas. Hubo aproximaciones de peligro, como un pase filtrado a Brian Triviño, un disparo alto de Pau Mascarell o un centro de Salva Martí que no encontró rematador. Los castellonenses también crearon ocasiones con algún disparo muy cruzado que no vio portería o un penalti que reclamaron tras una pérdida del Atzeneta en el centro del campo. El partido cambió al borde del descanso. Antoni dio un pase atrás para Ferri, que falló en el control, quedándose el balón muy alto, circunstancia que aprovechó el delantero visitante para llevarse el esférico y marcar a placer (0-1). Con la ventaja mínima para los de José Manuel Descalzo se llegó al descanso.

El partido se ponía complicado para el conjunto taronja. Los de la Vall d’Uixó son un equipo muy sólido y rocoso. En cambio, el Atzeneta supo dar la cara, y Luispa, nada más comenzar el segundo acto, probó con un disparo que salió a escasos centímetros del palo. Los visitantes respondieron con un tiro lejano que despejó Ferri. Se volcó en ataque el conjunto atzenetero y Moha puso un buen balón al espacio para Brian, que cedió atrás para que Revert rematara, aunque este mandó el balón a las nubes. Antoni también quiso sumarse al ataque y asistió a Eric, que, casi sin ángulo, disparó sin fortuna. Con el Atzeneta volcado, los castellonenses intentaron abrir más distancia en el marcador, pero Ferri lo evitó. Ya en el tiempo de descuento, el equipo local tuvo muy cerca el empate con una jugada embarullada dentro del área que no pudieron convertir. El partido acabó con la victoria de la Vall d’Uixó, que deja al Atzeneta con su segunda derrota consecutiva.

El domingo fue el turno para el Ontinyent 1931, que salió con ganas de demostrar que está en un buen estado de forma y de ánimo. La primera acción la protagonizaron Lluís Felipe, con un buen centro, y Pedro Sempere, con un gran remate que pudo atrapar el guardameta. La alegría no se haría esperar en el Clariano, y a los siete minutos Oca sirvió un centro perfecto desde la esquina para que Juanan, con un testarazo, abriera el marcador (1-0).

El Soneja quiso responder con un balón al espacio que terminó con un disparo demasiado cruzado. El costado izquierdo del ataque blanc-i-negre hizo disfrutar a la parroquia local. Lluís Felipe y Pedro Sempere, de nuevo, protagonizaron una bonita acción que acabó repeliendo un defensa a córner. Los de Roberto Bas probaron por todos los medios buscar el segundo gol: primero con un lanzamiento de falta lejana de Jorge García que despejó el guardameta, y luego con una acción ensayada que finalizó Chimo Reig y que también salvó el portero.

En la segunda mitad, el Ontinyent 1931 quiso cerrar el encuentro y trenzó una buena jugada que terminó en posesión del Soneja. Los de Castellón pusieron una marcha más a su juego, pero la mala fortuna para ellos, y la buena suerte para los locales, impidió el empate en una jugada de rebotes dentro del área. Andreu Vivó tuvo que aparecer también para salvar a los suyos del empate con una mano magistral.

Ya en el tiempo de descuento, los de Carlos Orti quemaron todas las naves, con los once jugadores buscando rematar una acción a balón parado. Esa jugada propició una contra del Ontinyent 1931 que condujo y finalizó Fluixà, pero a portería vacía mandó el balón fuera. Los de Roberto Bas confirman el cambio de dinámica y suman una jornada más puntuando.