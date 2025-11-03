Xàtiva aborda la gestión de la basura orgánica entre los grandes generadores del municipio

El Ayuntamiento de Xàtiva, a través del programa "Xàtiva Sostenible," está llevando a cabo una campaña específica de información ambiental para "promover la correcta gestión de la fracción orgánica entre los grandes generadores de este tipo de residuos", según apuntan desde el consistorio.

"En el marco de esta acción, la educadora ambiental de Xàtiva Sostenible se ha entrevistado con los gerentes de 138 bares, restaurantes, cafeterías y comercios de alimentación del municipio, con el objetivo de informarles sobre cómo gestionar sus residuos una vez el contenedor marrón esté en la calle. Con ello se pretende garantizar un uso adecuado del contenedor marrón y reducir la presencia de impropios", prosiguen las mismas fuentes municipales.

La acción forma parte de la primera fase de la campaña ambiental "Arriba el contenidor marró" sobre información de gestión de los biorresiduos, concebida "como un proceso de concienciación progresivo y cercano, de tú a tú", según el consistorio. "El sector Horeca (hostelería, restauración y cafeterías) y los comercios de alimentación son prioritarios en esta primera fase por su importante volumen de generación de residuos orgánicos", apuntan.

Las mismas fuentes añaden que "durante las cuatro semanas que ha durado esta fase inicial, la educadora ambiental ha desarrollado una doble labor, que ha consistido, por un lado, en la recogida de información sobre el tipo y la cantidad de residuos que genera cada establecimiento, especialmente de la fracción orgánica, y, por otro, en la explicación de qué residuos deben depositarse en el contenedor marrón y en qué horario, que será de 19:00 a 00:00 horas. Fuera de ese horario, el contenedor permanecerá cerrado y no se podrán depositar residuos. Una vez finalizada esta primera ronda de entrevistas, el ayuntamiento convocará al sector hostelero y a los comercios de alimentación a una sesión formativa en la que se entregarán distintivos a los negocios que destaquen por su compromiso con la correcta separación de los residuos".

Implicar a los grandes generadores para mejorar la calidad del reciclaje

"Entre los beneficios de estas acciones se encuentra garantizar que la fracción orgánica no se mezcle con otros desechos, reducir la presencia de impropios en los contenedores marrones, reforzar la responsabilidad ambiental y social de los establecimientos y favorecer el cumplimiento de la normativa en materia de residuos", apostillan desde el Ayuntamiento de Xàtiva.