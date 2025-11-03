El Xàtiva Voleibol masculino vende cara la derrota contra el segundo clasificado, el Almoradí

Los equipos del Club Voleibol Xàtiva en las ligas nacionales cayeron derrotados en sus respectivos partidos, aunque lucharon hasta el último momento. El Familycash Xàtiva masculino de superliga2 vendió cara su derrota contra el segundo clasificado: CV Almoradí por 1-3 (16-25/19-25/27-25/23-25). El Ahora Vóley Xàtiva femenino de primera división nacional planta cara a líder AD Rivas (Madrid) pese a la derrota por 3-0 (25-22/25-14/25-21).

Ataque del Xàtiva Voleibol masculino en el partido ante el Almoradí. / Club Voleibol Xàtiva

En el encuentro de la superliga2, el pasado sábado en el pabellón de voleibol de Xàtiva, los de Borja Reyes y Daniel Mata afrontaron un partido duro contra el segundo clasificado. Los alicantinos dominaron en los dos primeros sets, en los que el joven equipo setabense no logró encontrar su lugar en la cancha. Sin embargo, los de Xàtiva se llevaron el tercer set, y a punto estuvieron de forzar el tie-break en el cuarto, que cedieron por la mínima (23-25). En la primera manga el dominio del Almoradí fue bastante patente, ataques efectivos en los primeros tiempos y bloqueo bien fijado, lo que limitaba las acciones ofensivas de los de Xàtiva. En la primera mitad, la igualdad presidía el partido (9-10), aunque el Almoradí consiguió una racha positiva (15-20), momento en que los técnicos setabenses solicitaron tiempo muerto. En la segunda manga, la misma tónica, igualdad (8-8), pero los setabenses solicitaron tiempo muerto con 11-14, después de que no acabaran de estar afinados en ataque y cometieran errores no forzados, mientras que los de Almoradí estaban jugando con bastante control del partido (15-20), lo que provocaba el segundo tiempo muerto de los locales. Los alicantinos controlaron bien la situación hasta el final. Cambiaba el panorama en el tercer set, los de Xàtiva consiguieron un parcial de 5-1, con una mayor frescura en su juego y con acciones efectivas en defensa y ataque. Reaccionaba de nuevo el Almoradí, y lograban adelantarse por 8-9, teniendo que solicitar los locales tiempo muerto. Bajaba el número de errores de los de Xàtiva, que estaban defendiendo mucho mejor (17-17) y tiempo muerto del Almoradí, que tuvieron que solicitar el segundo con 24-23, con un equipo de Xàtiva presionando lo indecible, con el apoyo del público. Los setabenses cerraron el set con buenas acciones de saque (27-25). El cuarto set empezó de nuevo fuerte para los setabenses (4-1), aunque el Almoradí aún no había dicho la última palabra, (16-18). El partido transcurría igualado, no había un claro dominador (21-22), hasta llegar a un final de infarto, en el que los de Xàtiva a punto estuvieron de forzar el set de desempate, aunque el mayor acierto del Almoradí llevó al 23-25. Los máximos anotadores por el Xàtiva fueron Pablo Pérez y Lázaro (30) Amorós (10). Por el CV Xàtiva jugaron: Pablo Pérez, Sergio Crespo, Héctor Sala, Ferran García, Guillem García, Lázaro Amorós, Jordi Escandell, Nicolás Herencia, Germán Llorens, Rubén Martínez, Sergio Peñalver, Pablo Climent, Pol Benlliure y Alejandro Ferrando. Técnicos Borja Reyes y Daniel Mata. Los de Xàtiva se desplazan en la próxima jornada a Parla (Madrid) para jugar el domingo 9 de noviembre a las 13:30 horas.

En la Primera División nacional femenina, el Ahora Vóley Xàtiva no pudo con el líder de la categoría, el AD Rivas (Madrid), pese a plantarles cara, sobre todo en el primer y en el tercer set y cedieron por 3-0, en un partido disputado el pasado sábado en el Pabellón CEIP José Hierro de Rivas-Vaciamadrid. En el primer set las de Rafa Mora, Pablo Tatay y Javier Martínez consiguieron la igualdad en varios momentos del set (7-7), las de Xàtiva jugaron al rival sin complejos, no había claras dominadoras (16-15). Las de Xàtiva lucharon y consiguieron el 20-20, pero las madrileñas consiguieron adelantarse 23-20 por dos errores no forzados de las setabenses, forzando el tiempo muerto. Con 24-22 aún había alguna esperanza, pero las locales ganaron 25-22. La segunda manga fue de dominio local, las de Xàtiva cometieron errores no forzados, no jugaron cómodas. El Rivas estaba defendiendo y atacando con efectividad (11-6). Los cambios realizados por los técnicos intentaron revertir la situación, pero las madrileñas estaban muy sólidas y ganaron con claridad. En el tercer set, de nuevo las de Xàtiva salieron a por todas (5-5), plantando cara a las locales y poniéndose por delante (7-9), demostrando que no querían irse de vacío. Las madrileñas pusieron una marcha más y se mostraron muy efectivas (18-12). Reaccionaron las de Xàtiva recortando diferencias (19-17) y forzando el tiempo muerto local. El marcador permanecía igualado (20-20), sin dominadoras (21-21). Las madrileñas, haciendo valer el factor cancha, consiguieron unos puntos decisivos (23-21), obligando al tiempo visitante. Un final emocionante en el que las de Xàtiva defendieron lo indecible, resultaría favorable al conjunto local por 25-21. Por el CV Xàtiva jugaron: Sandra Martínez, Taina Ferrer, Andrea Belaunzaran, Alison Quintin, Martina Ponzinibbio, Joaquina Ponzinibbio, Gloria Martínez, Iratxe Ortega, Adriana López, Carmen Pérez, Alejandra Bolinches, Sara Martínez, Mara Alcocel y Martina Valor. Técnicos, Rafael Mora, Javier Martínez y Pablo Tatay. Próxima jornada femenina: sábado 8 de noviembre a las 16:00 el Ahora vóley Xàtiva viajará a Torrejón de Ardoz (Madrid).

Categorías base

Buenos resultados para los equipos de Primera división juvenil femenina, que ganaron a domicilio en Benidorm 1-3, en un gran partido de las de Xàtiva; y de la primera división junior masculina, con una victoria trabajada del Familycash Xàtiva masculino contra el CV Mediterráneo de Castellón por 3-1. Emocionante victoria del conjunto Xàtiva senior femenino de segunda división que doblegaba al líder, CV Torrent, en Xàtiva por 3-2, después de ponerse por delante en dos ocasiones, logrando cerrar el partido con autoridad (25-17/25-27/25-17/23-25/15-10). En la segunda división juvenil femenina, el Xàtiva cedió por 3-2 contra el Real de Gandia en un partido muy emocionante.

Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

Modalidad máxima de Iniciación al Rendimiento. Victorias a domicilio en la Primera división cadete femenina del Xàtiva por 2-3 contra el Real de Gandia y victoria del Dental Carralero Xàtiva por 1-3 en la cancha del Real de Gandia, un rival directo por las dos primeras plazas de la clasificación. El Dental Carralero infantil masculino de la Primera división ganó en Picassent por 1-3 en un buen partido. Derrota de Dental carralero Xàtiva de la segunda división infantil femenina en un partido muy luchado en Paterna por 1-3. Victoria del Cadete femenino zonal de Xàtiva por 0-3 en Cullera, en partido dominado por las setabenses.