Aielo de Malferit acoge una conferencia sobre el linaje de los Sans

Pascual Muñoz, autor de un libro sobre esta familia de repobladores, abordará la saga familiar

Cartel de la conferencia sobre el linaje de los Sans, en Aielo de Malferit.

Cartel de la conferencia sobre el linaje de los Sans, en Aielo de Malferit. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Aielo de Malferit

La Biblioteca Municipal de Aielo de Malferit acoge este jueves, 6 de noviembre, a las 19 horas, la conferencia "El linaje de los Sans de Aielo de Malferit", a cargo de Pascual Muñoz Mira. Muñoz, autor del libro "Los Sans. Repartiment y colonización de la Xàtiva medieval y su entorno. Los señoríos de los Sans", presentará su libro y abordará la historia de esta saga familiar.

Los Sans o Sanç —apellido posteriormente castellanizado en Sanz— son una de las principales sagas familiares que repoblaron Xàtiva y su área de influencia tras la conquista de las tierras valencianas a los musulmanes llevada a cabo por Jaume I en el siglo XIII. A diferencia de otras sagas o apellidos ilustres como los Borja o los Villanueva, que sobresalieron especialmente en épocas concretas (s. XV-XVI, XVIII-XIX), la presencia e importancia del los Sans es manifiesta y continuada desde la reconquista hasta el siglo XVIII, explican desde la editorial Ulleye, organizadora del acto.

El linaje de los Sans formó parte de la oligarquía gobernante de la ciudad, enlazó con las principales familias de la nobleza valenciana y de su tronco local salieron otros señoríos, como los de Llanera, la Llosa de Ranes, Vallés, el Genovés, Alboi, Guadasséquies, Aielo de Malferit, etc. "Políticos, militares, escritores, religiosos o comerciantes de esta familia dejaron profunda huella de su presencia en el entramado social del tiempo en que vivieron, y su escudo familiar —con el ala y los palos de Aragón—, guarda con orgullo su memoria en palacios y casas de las calles Montcada y Vallés de Xàtiva. La importancia de dicha saga familiar transcendió la península ibérica si se considera la obra “La Maltea” de Hipólito Sans (Xàtiva, c. 1535- 1582), obra fundamental en la historia de Malta, ya que relata el sitio de la isla de Malta por los turcos en 1565", destacan.

