Albaida representará a la Comunitat Valenciana en la campaña "Juntos brillamos más" de Ferrero Rocher

Albaida ha sido seleccionada como la localidad de la Comunitat Valenciana que participará en la nueva edición del concurso nacional “Juntos Brillamos Más 2025” impulsado por Ferrero Rocher. Las votaciones ya están abiertas en la página web oficial de la marca: www.ferrerorocher.com/es/es/xp/navidaddeoro, y se desarrollarán en distintas fases.

La primera fase, ya en marcha y hasta el próximo 23 de noviembre, se centrará en la votación entre los 17 pueblos participantes. En la segunda, del 24 al 30 de noviembre, se comunicarán los cinco pueblos que pasan a la siguiente fase, que tendrá lugar del 1 al 7 de diciembre y en la que se anunciarán los tres pueblos finalistas. Entre el 8 y el 14 de diciembre se elegirán los dos municipios que disputarán la gran final, que tendrá lugar hasta el 15 de diciembre, cuando se proclamará el pueblo ganador, que recibirá como premio la iluminación de Ferrero Rocher el 18 de diciembre. La localidad que se proclame ganadora obtendrá así un reconocimiento a nivel estatal como el pueblo más brillante de España.

Cartel de la participación de Albaida en la iniciativa "Juntos brillamos más" / Levante-EMV

Albaida participa en la campaña con el lema "Un legado histórico señorial rodeado de arte, fantasía y paisaje sonoro”, con el que mostrará al mundo "la belleza de su patrimonio, el encanto de sus calles y la singularidad de su toque manual de campanas, un símbolo vivo de su identidad cultural", destacan desde el ayuntamiento. El toque manual de campanas es una tradición que se mantiene ininterrumpida desde hace ocho siglos en la localidad de la Vall d'Albaida.

El Ayuntamiento de Albaida se muestra "orgulloso y agradecido" por haber sido elegido para representar a toda la Comunitat Valenciana en esta iniciativa "tan especial". Según ha destacado el alcalde, Juan Carlos Roses, “es una oportunidad única para dar a conocer el alma de nuestro pueblo y el trabajo de todo un tejido asociativo que mantiene viva la cultura, la fiesta y la tradición”.

Este mismo martes está prevista la reunión del Consell Municipal de Cultura i Festes d’Albaida, un órgano muy activo que agrupa a más de cincuenta colectivos vinculados a la cultura y la fiesta local. Entre otros temas, el Consell abordará la participación de Albaida en la campaña de Ferrero Rocher y coordinará un plan de apoyo y acciones conjuntas para impulsar la difusión y el respaldo ciudadano a esta ilusionante candidatura. Durante las próximas semanas se llevarán a cabo diversas acciones de difusión y actividades locales para animar a la ciudadanía a participar y votar por Albaida, "sumando fuerzas para hacer que nuestro pueblo brille más que nunca", concluyen.