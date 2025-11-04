Amics de la Costera reafirma sus vínculos con la Vall d'Albaida
El recorrido alrededor del patrimonio de Aielo de Malferit y l'Olleria complementa la próxima presentación de un monográfico de Papers de La Costera sobre palacios y casas señoriales de Xàtiva y otras poblaciones del término histórico de la ciudad
La Associació Amics de la Costera-Institut d'Estudis Comarcals visitó el pasado fin de semana Aielo de Malferit y l'Olleria. El recorrido cultural por ambas localidades de la Vall d'Albaida, que tuvo lugar sábado por la mañana, incluyó la visita en el Palau-Castell de los Malferit y a la Botelleria, en Aielo, y la Casa Santonja-Palau de los Marau en l'Olleria.
La visita contó con la colaboración de Vicent Terol, archivero municipal de Ontinyent; Vicent Torregrossa Soler, arquitecto; el artista plástico Antoni Grau, así como los cronistas oficiales de l'Olleria y de Aielo de Malferit , Josep Vicent Vidal i Ferran Castelló, respectivamente.
Según han explicado desde Amics de La Costera, esta actividad —además de reafirmar los vínculos entre las dos comarcas vecinas, recalca su presidente, Vicent Torregrossa— tiene una notable relación con el próximo Papers de La Costera. La publicación de Amics de La Costera, que se presentará en pocas semanas, es un ambicioso monográfico sobre palacios y edificios civiles de Xàtiva, pero también de otros municipios de la comarca o incluso de la antigua Gobernación de Xàtiva.
En ese sentido, hay que destacar que Torregrossa Soler, arquitecto conservador del Castell de Xàtiva y director de las obras del antiguo convento de San Domènec, también en Xàtiva, dirigió la restauración del Palau de Aielo incluida en la visita de sábado. Teruel, por su parte, es un experto en la Germania en Xàtiva y su Gobernación.
