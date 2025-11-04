Ángela Fita se proclama subcampeona de España con el CT Valencia
La tenista de Xàtiva y el equipo absoluto femenino del club valenciano no pudieron revalidar el título en el Campeonato de España de Tenis Absoluto por Equipos Femeninos, disputado en Zaragoza
Jesús Sansaloni
La tenista de Xàtiva Ángela Fita Boluda se ha proclamado subcampeona de España con el equipo absoluto femenino del Club de Tenis Valencia en el 52º Campeonato de España Iberdrola de Tenis Absoluto por Equipos Femeninos, disputado en las pistas del Club Deportivo Stadium Casablanca en Zaragoza, tras caer en la final disputada el pasado sábado frente al Real Club de Tenis Barcelona-1899, que reconquista la corona nacional. Fita y el equipo valenciano no pudieron revalidar el título de campeonas conquistado el año pasado, tras caer el sábado por 4-0 frente a las catalanas.
Ángela Fita, que partía como número dos del CT Valencia, perdió su eliminatoria contra Guiomar Maristany por un doble 6-3. Un encuentro sin historia, ya que la final estaba decidida a favor de las barcelonesas.
La setabense estuvo muy bien en todo el torneo, con diferentes victorias antes de plantarse en la final, donde se las verían ante el todopoderoso RCT Barcelona, que venía a recuperar el título que perdió en el 2021 ante las mismas valencianas.
En la final del campeonato nacional, el CT Valencia no pudo sumar ningún punto. Además de la derrota de Fita, también cayeron las valencianas Lucía Cortez, por 6-4 y 6-2 contra Marina Bassols; Eva Guerrero perdió 6-2 y 6-1 ante Andrea Lázaro; y Leyre Romero no pudo con Oksana Selekhmeteva, cayendo por 6-0, 3-6 y 3-2, tras retirarse del encuentro.
ITF de Faro
La tenista de Xàtiva Ángela Fita, tras este campeonato, se ha desplazado a tierras portuguesas para disputar el torneo ITF de Faro, donde comenzará la competición enfrentándose en primera ronda a Ruth Roura.
