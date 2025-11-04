El Bádminton Xàtiva disputa el Campeonato de España Sub-17

El Club Bádminton Xàtiva disputará este fin de semana dos citas nacionales destacadas: el Campeonato de España Sub-17 y el Máster Senior. En el campeonato sub-17, que se celebra del 7 al 9 de noviembre en la localidad barcelonesa de Granollers, participarán los setabenses Martina Molina, Meshack Martínez y Feliu Terol. El evento deportivo tendrá lugar en las instalaciones del Pabellón Municipal del Congost y reunirá a los mejores deportistas de la categoría, entre ellos los tres setabenses, que junto al resto de participantes alcanzarán una cifra superior a los cien participantes en las cinco pruebas que se disputan.

Los deportistas del CB Xàtiva debutan en la categoría y pese a ser su primer año en Sub-17 han logrado clasificarse dentro de los 40 primeros puestos del ranking en el caso de las pruebas individuales y de los 20 primeros en la de dobles. Los representantes del club de Xàtiva participarán en la prueba de individual masculino, en el caso de Feliu Terol y Meshack Martínez; en dobles mixto, en el caso de Martina Molina y Feliu Terol; en el dobles femenino Martina Molina, junto a Hanting Jiang (CB Drop Toledo) y por último en la prueba de dobles masculino, en el caso de Feliu Terol, formando pareja con Germán Ripoll (CB Teulada).

Máster Senior en Cartagena

Por otra parte, los deportistas de la categoría senior también disputan un torneo de carácter nacional, en este caso el Máster Senior que se celebra en la localidad de Cartagena. Así pues, los jugadores del Club Bádminton Xàtiva viajarán hasta la región de Murcia donde, del 8 al 9 de noviembre, se disputará dicho torneo que reunirá nuevamente a un buen número de deportistas de esta categoría, un total de 149, entre ellos a cinco setabenses: Santiago Villanueva, José Luis Llopis, Julio Martín, MªJosé Mompó y Carlos Martínez. En esta ocasión, el evento contará con un gran escenario como son las instalaciones del Palacio de Deportes de Cartagena.