La biblioteca de Xàtiva acoge la presentación del libro «Los abrazos aplazados», de Gerard S. Ferrando

La biblioteca de Xàtiva acogerá este jueves 6 de noviembre la presentación de la novela «Los abrazos aplazados» (NPQ-2025). Es la segunda novela del escritor y periodista valenciano Gerard S. Ferrando, autor de la obra «Cariño, soy un iai@flauta», publicada en febrero de 2024 también por el sello NPQ Editores, perteneciente al Grupo Editorial Sargantana. La obra, que se lanzó como campaña a través de la plataforma Verkami, salió a la venta en librerías este año, cuando se cumplieron cinco años del confinamiento en España.

Ahora, tras un periplo por diferentes localidades valencianas, llega a la sala de personas adultas de la Biblioteca de Xàtiva donde tendrá lugar la presentación este jueves, día 6 de noviembre, a las 20 horas. Un acto que contará con la presencia del autor, Gerard S. Ferrando, que conversará sobre la obra con la vecina de Barxeta y extécnica de la biblioteca municipal, Reme Berenguer.

El autor apunta que "la historia cuenta con tres protagonistas principales cuyos relatos se alternan en sus respectivos capítulos. Ellas y ellos viven, desde situaciones diferentes, el periodo de confinamiento domiciliario del año 2020 en España a raíz del estallido de la pandemia de la Covid-19. Así, la novela arranca con la historia de Mercedes, una anciana de 85 años, que despierta desorientada en la cama del hospital Gregorio Marañón de Madrid tras varios meses en coma y sin ser consciente de todo lo que ha ocurrido mientras ella estaba allí inconsciente".

"En el siguiente capítulo se narra la historia de Dorothy, una doctora del hospital La Fe de Valencia. Ella trata de sobrellevar la pandemia lo mejor que puede y para ello le ayudará un misterioso “Diario de un iaio flauta” que se encuentra en la sección de objetos perdidos y que lee en secreto cada noche en su cama. Y en el tercer capítulo aparece Julián, un joven cámara de televisión que trata de documentar la pandemia a través del objetivo de su lente y que intenta, al mismo tiempo, lidiar con la situación de su abuelo, internado en una residencia, y de su padre, contagiado por la Covid-19. A partir de ahí, los capítulos se suceden y con ellos las diferentes vivencias, emociones e historias de los personajes", prosigue.

“Los abrazos aplazados”, sin ser una segunda parte al uso, tal y como comenta el propio autor, «sí es una especie de spin off de la novela “Cariño, soy un iaio flauta”. No obstante, cada obra se puede leer de manera independiente. En ella aparecen dos personajes como Mercedes y Julián que en la primera novela tenían un papel secundario y ahora pasan a tener un papel protagonista. Además, Dorothy va leyendo capítulos del “Diario de un iaio flauta” que pertenece a Paco, protagonista de la primera novela. En este aspecto, Ferrando afirma que «la pandemia nos cambió para siempre» y plantea esta obra a modo de recuerdo y de reflexión sobre los aprendizajes y vivencias que nos dejó este episodio que marcó la vida de todas y todos.

Esta obra, tal y como señala el propio autor, «va destinada a un público adulto, con sensibilidad social y con gusto por la literatura contemporánea y periodística. Es una novela corta, con capítulos breves y con una narrativa ágil y dinámica». Además, también resalta que se trata de «una historia reflexiva, pero vitalista donde la dureza de la pandemia se contrarresta con la lucha y las ganas de vivir de sus protagonistas y con historias inspiradoras de solidaridad y resiliencia».

A lo largo de la trama, como apunta Ferrando, «se reflexiona sobre situaciones como la soledad, la gestión de la pandemia en las residencias, el refuerzo de los lazos sociales a pesar de la distancia y el confinamiento, el impacto de este en los más pequeños, así como en las personas de edad avanzada».

En definitiva, una obra muy recomendable que puede ser de gran utilidad también para ser leída en centros educativos como institutos o universidades. Como resume el autor, «se trata de un fragmento de nuestra historia contada desde la libertad creativa que proporciona la prosa y la novela».