Los cinco conflictos y las tres promesas por cumplir del Consell de Mazón con Xàtiva

En su primera y única visita a la Fira d'Agost, recién elegido president de la Generalitat en 2023, Carlos Mazón anunció que llegaban "buenos tiempos" para Xàtiva, una ciudad que, dijo, iba a ser prioritaria para el Consell con inversiones en turismo, sanidad e infraestructuras judiciales. También avanzó que se iba a poner en marcha el "gran pacto por la salud que necesita la comarca”.

Pasados más de dos años, esas inversiones prometidas aquel 15 de agosto siguen a la espera de materializarse en la capital de la Costera. Ni la sede de la Oficina de desarrollo turístico de interior que el hasta este lunes jefe del Consell se comprometió a ubicar en Xàtiva ni las mejoras sanitarias se vislumbran por ahora, mientras las obras del nuevo centro de salud II y el Palacio de Justicia en Santa Clara siguen pendientes de licitarse tras someterse los proyectos a diversas modificaciones. Y el juzgado de violencia de género sigue en Alzira. Además, el plan trazado en la pasada legislatura para modernizar y ampliar el hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva desapareció sin rastro de los presupuestos autonómicos de 2025.

En este tiempo, el gobierno autonómico no ha esquivado el choque político con el ejecutivo de Xàtiva. El último frente lo abrió Presidencia de la Generalitat el viernes -72 horas antes de la dimisión de Mazón- cuando el director general de Administración Local anunció que iba a desvincularse del Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC), esgrimiendo un incumplimiento de los plazos de la obra para romper el convenio inicial que el ayuntamiento y la Generalitat -entonces con Ximo Puig como president- firmaron en 2021.

Hay precedentes muy recientes, de este mismo año, en los que el Consell ha utilizado el mismo pretexto -los retrasos en la ejecución de actuaciones financiadas con fondos autonómicos- para amenazar al consistorio de Xàtiva con la retirada de inversiones comprometidas. En enero, el ejecutivo de Mazón inició un expediente para revocar la financiación de la construcción del nuevo centro de día para personas con diversidad funcional. En abril, se repitió el mismo procedimiento, pero con el punto de mira puesto en las obras de remodelación integral del colegio Attilio Bruschetti. En ambos casos, la corporación rediseñó los trabajos y presentó un nuevo cronograma para cumplir los plazos. Las consellerias de Bienestar Social y Educación aceptaron las alegaciones y dieron luz verde a los proyectos, aunque la sombra de una posible pérdida de recursos sigue acechando si no se acata el calendario (y en el caso del Attilio la primera licitación quedó desierta).

Compra de viviendas paralizada

Otro compromiso que el Consell sí paralizó en mayo de 2024 fue el de la adquisición ya acordada de viviendas en el casco antiguo de Xàtiva para destinarlas a alquiler joven a precios asequibles. En la última legislatura del Botànic, la Conselleria de Vivienda llegó a pactar la compra con los propietarios de cinco inmuebles del centro histórico -entre ellos destacados palacios-, pero los actuales gestores del departamento autonómico dejaron en suspenso el expediente oficial de adquisición. De momento, el Consell únicamente ha impulsado la rehabilitación de dos de las cinco viviendas que fueron adquiridas en la pasada legislatura para ponerlas en alquiler. La promesa inicial era destinar 3,1 millones de euros a la compra y rehabilitación de 15 inmuebles en desuso que debían servir para acomodar 45 nuevas viviendas en Xàtiva. La asociación Amics de la Costera, promotora de la iniciativa, ha mantenido diferentes gestiones para tratar de que el proyecto se retome.

El nuevo contrato-programa que financia los servicios sociales municipales también motivó otro reciente choque entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Xàtiva. La administración local acusó a la autonómica de no atender las peticiones de más recursos para sostener el sistema y dar respuesta al aumento de la demanda, mientras que la conselleria contestó que "los Servicios Sociales acordados están perfectamente financiados" y afeó al consistorio que haga "un mal uso político de este aspecto" por parte del consistorio.

En lo que sí fluye más la colaboración entre ambas instituciones es en materia de patrimonio. La comisión mixta encargada de autorizar obras en edificios protegidos con representantes del Consell y el consistorio se ha agilizado notablemente y el gobierno autonómico del PP ha invertido 240.000 euros en las largamente reivindicadas obras de consolidación de dos tramos de la muralla del castillo cuya estabilidad se vio comprometida al registrar desprendimientos por las lluvias.

Mazón no estuvo presente en la Fira d'Agost de 2024 ni en la de 2025. Su última visita oficial a Xàtiva fue para participar en un mitin del PP en la campaña de las últimas elecciones europeas. Allí volvió a anunciar la ampliación y mejora del hospital Lluís Alcanyís, pese a que las cuentas autonómicas de este año apenas han reflejado una partida de 50.000 euros.