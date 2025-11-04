Comienza la instalación de cámaras de seguridad en Bixquert y los diseminados de Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado la instalación de cámaras de seguridad en la zona de Bixquert y los diseminados, una actuación que forma parte del proyecto municipal de mejora de la seguridad y del control del tráfico en todo el término municipal y que supone un paso decisivo dentro del contrato de suministro, instalación y mantenimiento de cámaras para la vigilancia y gestión del tráfico adjudicado a la empresa Tradesegur SA por un importe de 80.088 euros.

Según ha explicado la concejala de Seguridad Pública, Xelo Angulo, «entre las medidas más importantes que está poniendo en marcha el Ayuntamiento en materia de seguridad destaca precisamente esta instalación de cámaras, que persigue un doble objetivo: controlar de manera exhaustiva el tráfico de la ciudad a través de las principales vías de acceso y caminos, así como proteger las dependencias municipales y los espacios públicos de mayor afluencia».

En el caso concreto de Bixquert y los diseminados, se están instalando cuatro cámaras de vigilancia en puntos estratégicos como la senda de Les Olles, la rectoría de los Bolbens, el camino de la Fillola y el camino de Alboi, y también se instalarán dos cámaras adicionales en los accesos principales del Carraixet. Este despliegue responde a la preocupación del Ayuntamiento por la seguridad de la zona de Bixquert, una de las más amplias y dispersas del término municipal, donde se ha detectado la necesidad de reforzar la vigilancia para garantizar la tranquilidad de los vecinos y vecinas que residen allí de manera habitual o temporal.

Las cámaras que se están colocando son de diferentes tipos y con tecnología de última generación. Las cámaras LPR (License Plate Recognition) permiten el reconocimiento automático de matrículas y la transmisión de información en tiempo real, facilitando la comparación con bases de datos oficiales y mejorando la gestión de posibles incidencias. Además, también se instalan cámaras fijas de tipo bullet para la vigilancia de espacios abiertos, cámaras fijas tipo domo y cámaras PTZ (pan-tilt-zoom) que ofrecen un control dinámico y panorámico, con capacidad de orientarse y hacer zoom según las necesidades del servicio policial.

34 cámaras en 28 puntos

El proyecto global contempla la instalación de 34 cámaras en 28 puntos estratégicos del municipio, incluyendo los principales accesos a la ciudad. Todos los datos generados a través de estas cámaras se gestionarán desde una plataforma centralizada de control que cumple con el Real Decreto 311/2022 relativo al Esquema Nacional de Seguridad, garantizando así la protección de la información y el estricto cumplimiento de la normativa vigente.

La concejala Xelo Angulo ha destacado que la instalación de estas cámaras en Bixquert «es una medida muy importante para garantizar la seguridad de todos los vecinos y vecinas, tanto de los diseminados como de la ciudad, y ha remarcado la voluntad del gobierno municipal de continuar invirtiendo en tecnología y en medidas de prevención que conviertan a Xàtiva en una ciudad más segura, conectada e inteligente».