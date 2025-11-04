Crean un cortafuegos y una franja de protección contra incendios en la Cova Negra y Bixquert

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado las obras de ejecución de diversas actuaciones destinadas a la gestión forestal y la prevención de incendios en el término municipal, con la financiación de la Diputación de Valencia a través de la convocatoria para la gestión forestal y la prevención de incendios forestales 2024. Las intervenciones se centran en dos parcelas municipales situadas en Bixquert y en el Paraje Natural Municipal de la Cova Negra, "con el objetivo de reducir el riesgo de incendio mediante trabajos silvícolas como desbroces selectivos, podas y clareos", según apuntan desde el Ayuntamiento.

Las mismas fuentes municipales añaden que "en concreto, se ejecutará una franja auxiliar de protección en la zona del Mistero (Bixquert) y un área cortafuegos en la Cova Negra, actuaciones que dan cumplimiento al Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Xàtiva 2024, dentro de la línea estratégica centrada en la creación y mantenimiento de zonas de baja combustibilidad. El coste total de los trabajos asciende a 15.652,03 euros".

La concejala de Medio Ambiente, Susanna Gomar, ha explicado que «el Ayuntamiento de Xàtiva está comprometido con la prevención de los incendios forestales y trabajamos continuamente para mantener protegidos nuestros parajes y montes».

"También se han desarrollado otras actuaciones dentro de este plan, como el desbroce de la parte oeste de Bixquert o la pista forestal construida a finales de 2024, que permite el acceso de bombas de extinción y camiones de bomberos a la zona de la Quintana–La Caturla", prosiguen desde el consistorio.

Y exponen que "las nuevas intervenciones contemplan la creación de una franja auxiliar perimetral de unos 25 metros de anchura en la zona del Mistero, donde se reducirá la masa arbórea y se decaparán los primeros 5 metros con el fin de proteger la urbanización de posibles conatos de incendio. Por otro lado, en la Cova Negra se ejecutará un cortafuegos en la parte anexa al barranco de la Creu, que facilitará las labores de extinción en caso de fuego".

Gomar ha añadido que «estas acciones no serán las últimas; ya hemos solicitado una subvención para elaborar un plan de autoprotección de Bixquert, y pronto continuaremos con nuevos desbroces gracias a las brigadas BRIF, que actuarán en el barranco de la Solana para seguir creando franjas auxiliares de protección».