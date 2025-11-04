La Diputació completará la mejora de la carretera a Beniatjar con una inversión de 3,1 millones de euros

La Diputació de València completará la mejora de la funcionalidad y la seguridad vial de la carretera CV-622 a Beniatjar con una inversión de 3.182.585 euros. La corporación provincial ha licitado las obras de la segunda fase de la actuación prevista en esta carretera después de ejecutar la primera fase, en 2024, que comprendió la mejora de la vía en el tramo más próximo al núcleo urbano. Las obras licitadas ahora, con un plazo de ejecución de 18 meses, se centrarán en el tramo que va desde la CV-60, la autovía entre l’Olleria y Gandia (pk 0,000) hasta el kilómetro 3,200. La vía cuenta con una longitud total de unos 4,5 kilómetros y la mejora de la funcionalidad y seguridad vial desde el kilómetro 3,200 hasta el 4,500, en el acceso sur a Beniatjar, ya está ejecutada, con otra inversión de unos 900.000 euros también de la Diputació.

Las obras en el acceso norte permitirán completar la mejora de una carretera que arrastraba varias deficiencias, entre ellas una sección insuficiente de 5 metros de plataforma, sin arcenes, con cunetas y desniveles en el borde de la calzada y con curvas peligrosas. La carretera también adolecía de falta de consistencia del trazado en dos tramos más sinuosos, que coinciden con el cruce de los dos cauces con dos puentes que “si bien tienen capacidad hidráulica suficiente, tienen un trazado mejorable, con radios de entre 20 y 30 en las zonas de cruce de los cauces”, señala el mismo proyecto. La vía también cuenta actualmente con un trazado en alzado con pendientes con tramos de entre 6-7% y alguna zona con el 8% y con acuerdos verticales menores a los recomendados por la normativa. En la carretera se permite el adelantamiento en varios tramos de la carretera que presentan estos problemas e incluye accesos directos sin visibilidad a caminos y parcelas agrícolas.

La actuación licitada ahora se centra en el tramo más “complicado” de la CV-622, ya que incluye un tramo en variante entre el kilómetro 0,480 y el 0,900, con un puente sobre el barranco de Castellar; y un tramo en variante entre los kilómetros 2,480 y 2,820, con otra estructura, sobre el barranco de Benicadell, según detalla el proyecto. En la primera fase, la ya ejecutada, el tramo no presentaba ningún puente sobre barrancos.

En el tramo de acceso norte se actuará sobre la sección transversal, ampliando la anchura de la calzada de circulación a dos carriles de 3 metros cada uno, disponiendo además de bermas de anchura variable de 0,75 metros como mínimo, para “mejorar la sección actual de la carretera, pero sin inducir un incremento desproporcionado de la velocidad media de circulación”, apunta el proyecto. También se dotará a la carretera de un trazado “consistente y coherente” con la velocidad de proyecto, se ejecutarán los dos puentes sobre los barrancos de Castellar y de Benicadell y se mejorarán las condiciones de seguridad de los márgenes de la plataforma, diseñando cunetas de seguridad y eliminando obstáculos.

En cuanto a los accesos a la carretera desde caminos y parcelas colindantes a la vía, se adecuarán estos accesos, y se mejorarán las condiciones en las que se efectúan los giros a izquierda en el tronco. También se sustituirá la capa superficial de firme “para mejorar la rugosidad y textura y de este modo mejorar las condiciones actuales de seguridad en la condición”, detallan. También se mejorará la señalización y se llevará a cabo el tratamiento ambiental de los taludes y desmontes de la carretera incluyendo los primeros 360 metros donde se mantiene el trazado actual.

