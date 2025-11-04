DJ Totote actuará en Ontinyent durante la Fira de Novembre
La discomóvil del joven granadino de 16 años fue la propuesta de ocio más demandada por la juventud de la localidad en una encuesta municipal
El joven DJ granadino Totote, uno de los nombres con más proyección del panorama urbano actual a sus 16 años, actuará el jueves 14 de noviembre en el recinto ferial de Ontinyent. El espectáculo, abierto y gratuito, se enmarca dentro de la programación de la “Tardor Jove” organizada por la concejalía de Juventud, y coincidirá con el fin de semana de la Fra de Novembre.
La propuesta llega después de haber sido la iniciativa más votada por la juventud ontinyentina en una encuesta impulsada a través del portal municipal “Ontinyent Participa”, donde más de 200 jóvenes trasladaron sus preferencias y sugerencias en materia de ocio. En esa consulta, DJ Totote fue el artista más demandado, junto con otros nombres destacados de la escena musical actual.
DJ Totote acumula más de 250.000 seguidores en sus redes sociales. Siguiendo el camino marcado por su padre, reconocido DJ de los años 80 y 90, el joven artista ha sabido crear un estilo propio que combina reggaeton, dembow o dancehall, con una puesta en escena dinámica y participativa. Sus espectáculos suelen colgar el cartel de “sold out”, convirtiéndose en una de las figuras más seguidas por los públicos jóvenes. Esta actuación se suma a la que se ofreció el pasado 5 de julio en la explanada de Tortosa y Delgado con la “Cachondeo Party”, tercera opción más votada a la encuesta.
Programación de la Tardor Jove
El regidor de Juventud, Àlex Borrell, destaca que el concierto "atiende la petición de los y las jóvenes, que nos dijeron qué tipo de ocio querían y qué artistas querían ver, y hemos querido responder a esa demanda, incorporando esta discomóvil dentro de la Tardor Jove”. En este sentido, Borrell recuerda que “el programa de otoño nació precisamente con esa voluntad, ofrecer opciones de ocio, formación y convivencia que sean atractivas, variadas y que tengan la juventud como protagonista”.
El regidor añade que “nos hace especial ilusión que esta actuación coincida con el fin de semana de la Fira de Novembre, un momento en que Ontinyent recibe miles de visitantes y donde también la juventud tiene ganas de disfrutar y compartir espacios seguros y festivos”.
La programación del “Tardor Jove” incluye más de veinte actividades entre octubre y diciembre, con talleres, excursiones, acciones medioambientales, charlas y citas lúdicas y culturales que se desarrollan principalmente en el espacio de Sant Rafel y la Casa del Delme. Las propuestas, muchas de ellas surgidas de las encuestas y del trabajo del grupo de corresponsales jóvenes, buscan ofrecer un ocio próximo, participativo y adaptado a los intereses de la población joven de Ontinyent.
