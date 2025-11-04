Ens Uneix ve "incongruente" que la oposición vote en contra "de inversiones que había pedido" en Ontinyent

El partido Ens Uneix ha calificado de "incoherente" la actitud de los grupos de la oposición en el pleno del pasado jueves, donde votaron en contra del presupuesto municipal de 2026, "a pesar de que incluye muchas de las propuestas y reivindicaciones que ellos mismos habían demandado", según la formación.

El regidor de Hacienda, Juan Pablo Úbeda, ha recordado que el presupuesto, que asciende a 59,2 millones de euros, es “responsable, equilibrado y pensado para las personas”, y permite “continuar transformando Ontinyent con rigor económico y escuchando la ciudadanía”. Úbeda ha asegurado que “votar en contra de este presupuesto es votar en contra de las subvenciones deportivas, de la ampliación del cementerio o del nuevo centro de Inclou-TEA, proyectos que mejoran directamente la vida de las personas”.

El responsable de Hacienda ha manifestado que el documento aprobado recoge el fruto de muchas reuniones con asociaciones, entidades deportivas y colectivos sociales que trasladan sus necesidades. En este sentido, ha puesto en valor que “el equipo de gobierno trabaja desde la proximidad y la responsabilidad, haciendo realidad demandas concretas, como el aumento de las subvenciones a los clubes deportivos, la mejora de instalaciones o el apoyo a entidades sociales como Afao, Adiem o Cepivall”. A pesar de esto, Úbeda ha criticado que “los partidos de la oposición han preferido decir no a un presupuesto que ellos mismos pedían, y esto es difícil de explicar a la ciudadanía”. “No se puede reclamar más inversión en deporte, cultura o mantenimiento, y después votar en contra cuando estas partidas se incrementan”, ha añadido.

El presupuesto de 2026 incluye 8,6 millones de euros para programas sociales, con la creación del nuevo centro para personas con Trastorno del Espectro Autista (Inclou- TEA); 1,5 millones de euros para la ampliación del cementerio municipal; y una inversión histórica en el ámbito deportivo, con más de un millón de euros destinados al Polideportivo Municipal. También hace posible la finalización de la plaza de la Concepció, así como la culminación de la IES la Estación y del CEIP Vicent Gironés, dentro del Pla Edificant.

Úbeda ha destacado que Ontinyent mantiene una excelente salud financiera y que el gobierno municipal ha sabido adaptar los recursos a la nueva realidad económica sin renunciar a ninguno de los grandes objetivos del proyecto de ciudad. A su juicio, “continuamos apostando por una Ontinyent con servicios sociales reforzados, un espacio público cuidado y unas inversiones que miran hacia el futuro”.

Finalmente, el regidor ha querido poner en valor el trabajo del alcalde Jorge Rodríguez y de todo el equipo de gobierno de Ens Uneix, remarcando que “este presupuesto es posible porque detrás hay un proyecto serio que piensa en las personas y en el futuro de nuestra ciudad, cosa que nos diferencia de una oposición instalada en la crítica fácil, la política de Instagram y la incoherencia”.