Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estudiantes de Francia, Bulgaria y Turquía visitan Ontinyent dentro del programa Erasmus

El alumnado llega a la capital de la Vall d'Albaida de la mano del colegio la Concepció

Estudiantes de Francia, Bulgaria y Turquía visitan Ontinyent dentro del programa Erasmus

Estudiantes de Francia, Bulgaria y Turquía visitan Ontinyent dentro del programa Erasmus / Levante-EMV

Lluis Cebriá

Ontinyent

El regidor de Educación, Ferran Gandia, ha recibido una delegación de alumnado procedente de diferentes países como Francia, Bulgaria y Turquía, que participan de un proyecto del programa europeo Erasmus de la mano del colegio La Concepció de Ontinyent. El grupo, conformado por una quincena de alumnas, han acudido en el antiguo salón de plenos municipal y han intercambiado impresiones con el regidor de Educación, Ferran Gandia, quién los ha animado "a disfrutar de la experiencia y descubrir todos los atractivos naturales, sociales y culturales que tiene Ontinyent, así como aprovechar la ocasión de mejorar sus competencias lingüísticas".

El regidor también destacaba que la ciudad “es una gran receptora de alumnado de Erasmus a lo largo del año, el que muestra como de activos son nuestros centros educativos en su participación en los programas europeos”. El alumnado visitará diferentes espacios emblemáticos de la ciudad como el Pou Clar, el Palau de la Vila, el Museo de los Gegants y Cabets o el refugio antiaéreo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
  2. Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
  3. Maribel Vilaplana: una periodista 'de alto impacto' atrapada en El Ventorro
  4. La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
  5. Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
  6. Los megacamiones de 44 toneladas abren la guerra entre transportistas y plataformas de distribución
  7. La periodista Maribel Vilaplana declara que la han querido extorsionar con supuestas imágenes de ella saliendo de casa de Mazón
  8. “Estuve en el peor momento, con la peor persona”: Vilaplana testifica entre lágrimas un año después

La CHJ se alía con Vallada y la cabra celtibérica para limpiar de cañas el Canyoles

La CHJ se alía con Vallada y la cabra celtibérica para limpiar de cañas el Canyoles

Estudiantes de Francia, Bulgaria y Turquía visitan Ontinyent dentro del programa Erasmus

Estudiantes de Francia, Bulgaria y Turquía visitan Ontinyent dentro del programa Erasmus

Aielo de Malferit acoge una conferencia sobre el linaje de los Sans

Aielo de Malferit acoge una conferencia sobre el linaje de los Sans

Hinojosa Packaging Group culmina la adquisición del grupo francés ASV Packaging

Hinojosa Packaging Group culmina la adquisición del grupo francés ASV Packaging

La tasa de recogida de la basura rozará los 100 euros en 15 municipios de la Costera

La tasa de recogida de la basura rozará los 100 euros en 15 municipios de la Costera

Octubre deja 159 desempleados menos en la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés

Octubre deja 159 desempleados menos en la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés

DJ Totote actuará en Ontinyent durante la Fira de Novembre

DJ Totote actuará en Ontinyent durante la Fira de Novembre

Xàtiva inicia la instalación de cámaras de seguridad en Bixquert y el Carraixet

Xàtiva inicia la instalación de cámaras de seguridad en Bixquert y el Carraixet
Tracking Pixel Contents