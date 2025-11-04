Estudiantes de Francia, Bulgaria y Turquía visitan Ontinyent dentro del programa Erasmus

El regidor de Educación, Ferran Gandia, ha recibido una delegación de alumnado procedente de diferentes países como Francia, Bulgaria y Turquía, que participan de un proyecto del programa europeo Erasmus de la mano del colegio La Concepció de Ontinyent. El grupo, conformado por una quincena de alumnas, han acudido en el antiguo salón de plenos municipal y han intercambiado impresiones con el regidor de Educación, Ferran Gandia, quién los ha animado "a disfrutar de la experiencia y descubrir todos los atractivos naturales, sociales y culturales que tiene Ontinyent, así como aprovechar la ocasión de mejorar sus competencias lingüísticas".

El regidor también destacaba que la ciudad “es una gran receptora de alumnado de Erasmus a lo largo del año, el que muestra como de activos son nuestros centros educativos en su participación en los programas europeos”. El alumnado visitará diferentes espacios emblemáticos de la ciudad como el Pou Clar, el Palau de la Vila, el Museo de los Gegants y Cabets o el refugio antiaéreo.