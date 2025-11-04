Hinojosa Packaging Group culmina la adquisición del grupo francés ASV Packaging
La empresa cuenta ya con siete centros de producción en territorio galo
Hinojosa Packaging Group ha completado la adquisición de ASV Packaging. Desde la firma con sede central en Xàtiva definen a la empresa gala como el "referente francés en estuchería para alimentación y gran consumo, con más de 34 años de experiencia". Y exponen que la operación "supone la culminación del proceso iniciado en julio de 2023, tras la toma de participación del 49% del grupo francés".
"La integración refuerza la presencia de Hinojosa en Francia y amplía su oferta de soluciones de packaging. El grupo dispone ya de siete centros de producción en el país: una planta papelera, tres de cartón ondulado y los tres especializados en estuchería de ASV. Con esta operación, se suman 200 profesionales a la plantilla de Hinojosa que ya roza los 3.000 empleados", prosiguen las mismas fuentes empresariales.
A su vez, apuntan que la operación "consolida en Francia una gama de envases ya completa: estuches unitarios, bandejas, embalajes para e-commerce y expositores. El grupo se afianza como referente en estuchería, con nueve plantas especializadas en España, Portugal y Francia.Todo ello bajo un modelo de gestión descentralizado, que mantiene la autonomía de cada centro para adaptarse con rapidez a las necesidades del mercado local y garantizar un servicio cercano y flexible".
A su vez, añaden que "la operación también impulsa su apuesta conjunta por la innovación en envases sostenibles. Un ejemplo es Halopack®, la bandeja de cartón que sustituye a las tradicionales de plástico rígido en alimentación fresca, de la que Hinojosa es productor exclusivo en la Península Ibérica y ASV en Francia. La sostenibilidad es otro eje compartido entre ambas compañías, que cuentan con una estrategia orientada a ayudar a sus clientes a cumplir sus objetivos ESG y a anticiparse a la normativa europea. El grupo aplica principios de ecodiseño y economía circular, empleando materiales reciclados que reducen la huella de carbono en la producción de sus envases".
