Hinojosa Packaging Group culmina la adquisición del grupo francés ASV Packaging

Hinojosa Packaging Group ha completado la adquisición de ASV Packaging. Desde la firma con sede central en Xàtiva definen a la empresa gala como el "referente francés en estuchería para alimentación y gran consumo, con más de 34 años de experiencia". Y exponen que la operación "supone la culminación del proceso iniciado en julio de 2023, tras la toma de participación del 49% del grupo francés".

"La integración refuerza la presencia de Hinojosa en Francia y amplía su oferta de soluciones de packaging. El grupo dispone ya de siete centros de producción en el país: una planta papelera, tres de cartón ondulado y los tres especializados en estuchería de ASV. Con esta operación, se suman 200 profesionales a la plantilla de Hinojosa que ya roza los 3.000 empleados", prosiguen las mismas fuentes empresariales.

A su vez, apuntan que la operación "consolida en Francia una gama de envases ya completa: estuches unitarios, bandejas, embalajes para e-commerce y expositores. El grupo se afianza como referente en estuchería, con nueve plantas especializadas en España, Portugal y Francia.Todo ello bajo un modelo de gestión descentralizado, que mantiene la autonomía de cada centro para adaptarse con rapidez a las necesidades del mercado local y garantizar un servicio cercano y flexible".

A su vez, añaden que "la operación también impulsa su apuesta conjunta por la innovación en envases sostenibles. Un ejemplo es Halopack®, la bandeja de cartón que sustituye a las tradicionales de plástico rígido en alimentación fresca, de la que Hinojosa es productor exclusivo en la Península Ibérica y ASV en Francia. La sostenibilidad es otro eje compartido entre ambas compañías, que cuentan con una estrategia orientada a ayudar a sus clientes a cumplir sus objetivos ESG y a anticiparse a la normativa europea. El grupo aplica principios de ecodiseño y economía circular, empleando materiales reciclados que reducen la huella de carbono en la producción de sus envases".