Octubre deja 159 desempleados menos en la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés

Las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés cerraron el mes de octubre con 159 desempleados menos, sumando un nuevo mes a la buena racha registrada a nivel comarcal en lo referente a las cifras macroeconómicas que definen el mercado laboral. Así lo justifican las últimas cifras publicadas por Labora.

Los datos oficiales confirman que el paro registrado al cierre del mes de octubre de 2025 en la Costera se situó en 4090 personas, es decir, 49 parados registrados menos que en el mes anterior y 291 menos que en el 2024, lo que supone un descenso mensual del 1’18% y una disminución interanual del 6’64%.

En la Vall d’Albaida, por su parte, el paro registrado en octubre de 2025 afectó a 4548 personas. Es decir, hay 88 parados menos que en el mes anterior y 315 menos que en el 2024, es decir un descenso mensual del 1’90% y un descenso anual del 6’48%.

Y en la Canal de Navarrés hay 836 parados registrados en el mes de octubre de 2025, por tanto, hay 22 parados menos que en el mes anterior y un descenso interanual del 13’64%.

Contratación

Por lo que se refiere a los niveles de contratación, en la Costera se firmaron 1554 contratos, lo que supuso 127 contratos menos que en el 2024 es decir un 6’66 % de descenso. Por géneros, en la Costera 672 contratos, el 43’24%, se han realizado a mujeres y 882, el 56’76%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 892 contratos y la contratación temporal es de 649 contratos, lo que significa un 57’40% y 41’76% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 47’68% y el 52’32% los de tiempo parcial.

En la Vall d’Albaida se han registrado 2571 contratos, lo que ha supuesto 149 contratos menos que en el 2024, es decir un 5’48% de descenso interanual. Por géneros, en la Vall 1110 contratos, el 43’17%, se han realizado a mujeres y 1461, el 56’83%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 1392 contratos y la contratación temporal es de 1174 contratos, lo que significa un 54’14% y 45’66% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 50’02% y el 49’98% los de tiempo parcial.

En la Canal de Navarrés se han registrado 715 contratos, lo que ha supuesto 36 contratos más que en el 2024 es decir un 5’30% de incremento interanual. Por géneros, en la Canal 322 contratos, el 45’03%, se han realizado a mujeres y 393, el 54’97%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 120 contratos y la contratación temporal es de 595 contratos, lo que significa un 16’78% y 83’22% respectivamente.

Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, considera que “el aspecto más destacable del comportamiento del mercado laboral de este mes es que sigue descendiendo el paro, con una contratación que se mantiene sólida y una afiliación a la Seguridad Social que continúa creciendo”.

En este sentido, subraya que “el Consell de la Generalitat y Labora deben activarse sin dilación, y no depender únicamente de las políticas estatales. Para UGT-PV, ha llegado el momento de hablar de ocupación y de políticas activas de empleo reales y efectivas, y no de temas secundarios”. Gómez enfatiza además que “es el momento de invertir en formación y orientación directa a las personas y colectivos que más lo necesitan, especialmente mujeres, jóvenes y grupos con mayores dificultades de acceso al empleo”.