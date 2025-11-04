La reversión del suelo abre la puerta a retomar las inversiones en el Bellveret de Xàtiva

El Plan de Sostenibilidad Turística promovido por el Ayuntamiento de Xàtiva proyecta una inversión millonaria en el entorno del castillo con fondos europeos. Inicialmente, la propuesta contemplaba mejorar la iluminación y el empedrado del área del Bellveret y crear una nueva plataforma de aparcamiento con puntos para la recarga de vehículos eléctricos.

Sin embargo, en el transcurso de los estudios previos de esta actuación se descubrió que los terrenos adyacentes a la ermita de Sant Josep estaban inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre de la Iglesia, lo que obligó a suspender los trabajos diseñados en esta zona para reorientarlos a la adecuación del camino que enlaza el barranco de les Santes y la ermita de Sant Feliu. La subvención concedida por el Gobierno a través de los fondos Next Generation para ejecutar el Plan de Sostenibilidad Turística impone unos plazos de cumplimiento obligatorio y no había tiempo material para resolver la situación.

Un año después de que la noticia de la inmatriculación de los terrenos -promovida en la época de Arturo Climent como abad- saliera a la luz pública, el consistorio de Xàtiva y la Colegiata de Santa María han llegado a un acuerdo que devuelve el suelo del entorno del Bellveret al patrimonio público municipal. El convenio transaccional que pone fin a la controversia y resuelve la titularidad del espacio aledaño a Sant Josep fue rubricado ayer por el el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y al abad Víctor Camilo Bardisa.

El documento reconoce que la mayor parte de la superficie —más de 8.000 metros cuadrados— corresponde al dominio público municipal, ya que se trata de viales y espacios con elementos y equipamientos municipales. Así, la Colegiata mantendrá la propiedad de la ermita y del edificio anexo, con una superficie de unos 970 metros cuadrados, mientras que el resto del terreno se incorporará plenamente al inventario municipal como vía y espacio de acceso público.

Cerdà destaca que el acuerdo "garantiza que el Bellveret, un entorno emblemático junto a la ermita de Sant Josep, sea reconocido como lo que siempre ha sido: un espacio de todos los vecinos y vecinas de Xàtiva". Esta circunstancia, además, comporta la posibilidad de retomar en un futuro las intervenciones que se proyectaban en la zona. Aunque la financiación de las obras con cargo a la ayuda europea anteriormente mencionada está descartada y la puesta en marcha del Plan de Sostenibilidad es ahora mismo la prioridad en el entorno del castillo, fuentes municipales recalcan la voluntad de reactivar la actuación en el Bellveret tan pronto como sea posible, una vez se consigan los recursos económicos necesarios para abordarla.

Caos de coches aparcados

Este pasado fin de semana, la asociación vecinal Casc Antic Digne i Viu ha criticado el caos de vehículos aparcados en los márgenes de la carretera de subida al castillo y las parcelas aledañas a la explanada de la ermita de Sant Josep, donde el sábado se celebró una boda y un concierto que reunió a un gran número de asistentes. "No puede ser que un espacio de tanto valor natural, histórico y paisajístico como la costa del Castell de Xàtiva estuviera así el pasado sábado sin ningún control por parte del ayuntamiento", señaló el colectivo, mostrando fotos de los coches aparcados en la zona.

Uno de los objetivos municipales en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística es ampliar el número de aparcamientos al comienzo de la subida al castillo para evitar que los coches transiten hasta la fortaleza. Aunque del proyecto han desaparecido las plazas del Bellveret por el conflicto que había sobre los terrenos, se mantiene la previsión de crear un nuevo aparcamiento disuasorio en la zona de Santes.